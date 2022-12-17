В Луганской области дезертировали военные из штурмового подразделения РФ 17.12.2022, 19:56

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Российская армия обнажила около двух километров линии фронта.

17 декабря стало известно о бегстве нескольких подразделений армии РФ с линии фронта между Сватовым и Кременной на Луганщине.

Информация обнародована в Telegram-канале военного обозревателя Константина Машовца.

Военный обозреватель утверждает, что бегство россиян произошло около двух населенных пунктов:

• Жилищки - за 1 ум от окрестностей Кременной

• Краснопоповки – в 3 км от Кременной.

Согласно данным Машовца, на направлении Ямполевка-Жиливка массированно отступили российские добровольцы из штурмового подразделения «БАРС-20» и военные 30-й мотострелковой бригады армии РФ. При этом они потеряли централизованное командование, понесли значительные потери ранеными и погибшими, но приказа для отступления не получили. Следовательно, действия россиян на этом участке фронта можно считать дезертирством.

Около Черворнопоповки россияне оттянули свои силы за дорогу Р-66 Сватово-Кременная на Луганщине.

Отметим, между Червонопоповкой и Житловкой – около 2 км. Между ними - еще один небольшой населенный пункт Песчаное, относительно которого неизвестно, есть ли там подразделения армии РФ.

Российское командование пытается как-то решить проблемы на этом отрезке линии фронта:

• устраивает противотанковые основы в лесопосадках;

• оставляет пехоту для прикрытия отступающих сил;

• минирует дороги.

Однако мероприятия по спасению ситуации не слишком успешны, отмечает обозреватель. Об этом свидетельствует хотя бы то, что дважды в сутки происходил так называемый «френдли-файер» - россияне били артиллерией по своим же воякам.

Отметим, ширина участка фронта, проблемного для РФ - около 2 км. Но стоит напомнить, что расстояние этого участка до Сватового – около 30 км, до Кременной – около 1 км.

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