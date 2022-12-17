Сборная Хорватии стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу 6 17.12.2022, 20:14

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В матче за третье место она переиграла марокканцев со счетом 2:1.

Сегодня, 17 декабря, состоялся матч за третье место чемпионата мира в Катаре, в котором сыграли сборные Хорватии и Марокко. Команды встретились на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, пишет «Чемпионат».

Хорватская сборная быстро вышла вперед, когда на пятой минуте после передачи Ивана Перешича защитник Йошко Гвардиол в падении головой переправил мяч в ворота — 1:0. Через две минуты марокканцы сравняли счет — отличился защитник Ашраф Дари. На 42-й минуте Хорватия снова вышла вперед благодаря голу с дальней дистанции Мислава Оршича с острого угла. Ассистировал ему Марко Ливайя.

Во втором тайме команды больше голов не забили. Однако по ходу встречи главный арбитр принял спорное решение не назначить пенальти в ворота Марокко за фол на Йошко Гвардиоле. После этого Хорватия могла укрепить свое преимущество, однако счет не изменился. 2:1 — сборная Хорватии стала бронзовым призером чемпионата мира в Катаре.

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