Генштаб ВСУ: Россия несет тяжелые потери на юге Украины 17.12.2022, 20:36

3,040

Украинские защитники уничтожают скопления оккупантов и их склады.

Российские войска, которые не прекращают совершать штурмовые действия на нескольких направлениях фронта, несут большие потери на юге Украины. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил от 17 декабря.

По данным командования, ВС РФ в течение текущих суток осуществляли наступательные действия на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

За день зафиксировано 5 ракетных ударов и более 10 обстрелов с использованием реактивных систем залпового огня, под которые попали объекты гражданской и критической инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях существенные изменения не зафиксированы. На Сиверском и Слобожанском направлениях враг ВС РФ, используя артиллерию и минометы, обстреливали Гай, Зерновое, Яструбино и Кондратовку Сумской области и Красное, Старицу, Захаровку, Миловое, Фиголовку, Новомлынск и Западное в Харьковской области.

На Купянском направлении из танков и артиллерии зафиксированы обстрелы Кисловки, Котляровки и Табаевки Харьковской области и Стельмаховки и Невского в Луганской области.

На Лиманском направлении враг, используя все имеющееся тяжелое вооружение, вел огонь по Макеевке, Площанке, Червонопоповке, Дибровой Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях ВС РФ безуспешно пытались прорвать оборону украинских войск. За сутки зафиксированы обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых - Андреевка, Берестовое, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Часов Яр, Авдеевка, Водяное, Карловка, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении оккупанты обстреливали позиции ВСУ вблизи Пречистовки, Угледара и Шахтерского Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обстрелял в течение суток 32 населенных пункта. В частности, Времовку и Новополье Донецкой области; Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку и Каменское в Запорожской области, а также Херсон, Республиканец, Новокаиры, Волшебное и Ольговку Херсонской области.

Кроме этого, как информирует Генштаб ВСУ, в районах оккупированных Токмака и Пологов ВС РФ несут большие потери - ранены более 100 российских военнослужащих и уничтожен склад боеприпасов. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили пять районов сосредоточения личного состава, пункт управления и три склада боеприпасов войск России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».