«У нас якобы бесплатная медицина, но вылечить зубы невозможно» 6 17.12.2022, 20:41

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В Беларуси — острый дефицит стоматологов.

Попасть в Бресте к стоматологу – квест еще тот. И такая ситуация наблюдается уже давно. Врачам ничего не остается, как призывать пациентов чаще пользоваться зубной щеткой, пишет b-g.by.

«В первый раз я приехала за талоном в будний день на прошлой неделе. Регистратура открывается в 7.30 и начинает их выдавать. Я была там около 7.20. В это время возле регистратуры уже стояло человек 20. Я заняла очередь. Люди получали талоны. Когда передо мной осталось человек 10, талоны на лечение закончились. Люди стали возмущаться: мол, у нас бесплатная медицина, но залечить зубы невозможно. Врач закладывает лекарство в зуб и говорит, мол, на следующий раз записывайтесь к врачу сами. Лекарство действует 12−14 дней. Дальше нужно ставить пломбу. Но я элементарно не могу взять талон. Что теперь делать?»

С подобными проблемами брестчане сталкиваются ежедневно. Несмотря на все усилия медиков поправить ситуацию, очереди в большинство государственных учреждений, где лечат зубы, по-прежнему сохраняются. Связано это как с нехваткой специалистов, так и с другими факторами, в том числе сезонного характера. Как журналистам объяснили в регистратуре городской стоматполиклиники на Гоголя, сейчас действует система записи «день на день». Но количество талонов ограничено. Запись на январь будет открыта только в конце декабря.

Впрочем, сами стоматологи не исключают и того, что посетители лечебных учреждений зачастую игнорируют такой инструмент, как профилактика.

– Порой приходится сталкиваться с тем, что взрослые люди не делают элементарных вещей, связанных с необходимостью чистки зубов после каждого приема пищи. И не прививают эту привычку своим детям. Между тем, это ведь первейшая защита от кариеса – следить за балансом кислотной и щелочной среды во рту. Поэтому мы всегда советуем своим пациентам: после того, как вы съели, например, шоколадку, выпили кофе или чай, нужно съесть яблоко ли какой-то другой фрукт, кусочек орешка, а еще лучше – почистить зубы хотя бы обычной щеткой без пасты. За здоровьем надо следить. Неслучайно в Швеции, например, ребенок в детском саду не может принести шоколадку, если у него нет при себе зубной щетки. То бишь, здесь не отрицая самой проблемы (очереди в поликлиниках и т.д.), нужно понимать, что проблема на самом деле комплексная, и решаться она должна как усилиями государства, местной власти, медиков, так и всеми людьми, поскольку здоровье очень сильно зависит от них самих», – говорит врач-стоматолог, с которым мы пообщались.

В руководстве одной из стоматологических поликлиник Бреста, однако, не отрицают дефицита специалистов. Более того, четко понимают и видят причины такого дефицита. «К сожалению, нехватка стоматологов в последние несколько лет нами ощущается довольно остро. Особенно это касается детских специалистов. Связано это с тем, что медвузы резко уменьшили набор на бюджетные отделения. Проблема поднималась на уровне областного управления здравоохранения, облисполкома. Занималась ей даже прокуратура Брестской области. Но на сегодняшний день ситуация такова, что лишь около 10 процентов заявок (по вакансиям стоматологов – ред.) удовлетворяется. И это по всей стране так. Из 100 выпускников 2022 года 50 забрал Минск, остальных распределили по регионам. Хотя потребность в наших специалистах только по Брестской области составляет около 80 вакансий. Проблема усугубляется еще тем, что за последние два-три года у нас значительно возросла зона обслуживания. В нее вошли и продолжают входить новые заречные микрорайоны. Это десятки тысяч человек, в том числе подростки от 15 до 18 лет. А врачей всего два добавилось в августе. Так что напряженка есть – это правда» – рассказали на условиях анонимности компетентные специалисты одного из брестских учреждений здравоохранения.

Со слов собеседников журналистов, с 2022 года вузы увеличили наборы на стоматологические отделения. Но первые выпускники из этого расширенного набора смогут приступить к работе лишь через пять лет, а стать высококвалифицированными специалистами – еще несколькими годами позже.

Так что же делать пациентам, не желающим платить бешенные деньги в частных клиниках (которые иногда требуют по 30-40 рублей только за обычный осмотр)? Прежде всего, следить за зубами с самых юных лет, советуют врачи.

«С разными ситуациями приходится на практике сталкиваться. Например, приходит молодой парень или девушка лет 15-16, которые вообще ни разу в жизни к стоматологу не обращались. Там уже кариес расцветает, огромный зубной налет, а родители обвиняют врача, будто он в этом виноват. Уже к 18 годам этому молодому человеку нужно будет как минимум несколько коронок ставить, там даже пломбировать нечего. Так и хочется спросить: где же вы были 5-10 лет назад?», – сетует один из специалистов.

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