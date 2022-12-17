Украинский капитан: К новому году карта деоккупированных территорий существенно изменится в нашу сторону 17.12.2022, 20:48

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Как складывается ситуация на фронте и чего ждать в ближайшее время.

Влияют ли массированные ракетные обстрелы Украины на ситуацию на фронте и существует ли угроза повторного масштабного наступления на Киев из Беларуси, а также о том, что нужно ВСУ для быстрого освобождения оккупированных территорий – «Апострофу» рассказал украинский капитан 103 бригады ТРО Александр Ганущин.

– Как массированные ракетные обстрелы Украины влияют на ситуацию на фронте? Чувствуете ли вы это давление?

– Если бы они могли победить нас обстрелами на передовой, они бы это уже сделали. Поэтому сейчас они пытаются расшатать нас с тыла. Все понимают, зачем они это делают, и надеюсь, что у них ничего не получится.

– Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что российские войска могут начать новое масштабное наступление с территории Беларуси уже в феврале 2023 года. По вашему мнению, каковы риски?

– Хочу начать с того, что мы можем не только защищаться, но и наступать. И очень верно говорит Залужный, что нам нужно формировать «бронекулаки», насыщаться дополнительной бронетехникой, которая может помочь нам в наступательных операциях. Сегодня украинская армия может это делать и мы это доказывали на примере контрнаступления на Харьковщине и Херсонщине.

Если нам предоставят такую помощь, о которой просит Залужный, я убежден, что мы быстро перейдем от разговоров о защите на любом направлении к вопросам нападения, особенно, если это позволит погода и запасы боеприпасов.

Относительно Беларуси. Ни для кого не секрет, что часть российских мобилизованных сразу ушла на фронт затыкать дыры, а другая остается в России. Так как возможностей российских обучающих центров не хватает, часть мобилизованных перебросили в Беларусь. И у россиян возникло такое желание, чтобы там сразу на месте формировать некий наступательный потенциал, который может создать проблемы украинцам на северном фронте. Очевидно, это имел в виду наш министр обороны, и россияне готовятся к этому варианту уже давно. Но я думаю, что пока это угроза на перспективу, то есть к концу зимы, когда обученная масса мобилизованных сможет стать в ряды российского или гибридного белорусского войска.

А сейчас они действительно бьют в тыл, пытаются достать нашу энергетическую инфраструктуру, но как только нам дадут достаточно сил и средств для формирования ударных групп, вопрос пребывания россиян на временно оккупированных территориях будет измеряться днями, неделями, месяцами, но точно не годами.

– Залужный говорил, что ему нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц, тогда мы сможем выйти на границы 23 февраля. Это достижимые объемы?

– Безусловно достижимы. Смотрите, артиллерийская бригада – это 72 гаубицы. Речь идет о формировании и насыщении боевой техникой 9-10 артиллерийских бригад. То есть, это обычные расчеты, сколько нам чего нужно, чтобы проломить россиян на соответствующих участках фронта. Я думаю, что наши западные союзники понимают это. И этот публичный призыв, который мы получили от Главнокомандующего, думаю, что это уже результат определенных расчетов и переговоров, и это количество техники действительно может качественно изменить ситуацию на линии фронта.

– Залужный также сказал о подготовке двухсот тысяч российских мобилизованных для повторного наступления на Киев. Как вы оцениваете опасность?

– Российский диктатор требует от своего минобороны и всех задействованных к украинско-российской войне результатов уже сразу. Самый простой для них вариант, и в начале войны они именно его применяли – это нацелиться на украинскую столицу. Вот только уровень обороны столицы в феврале и сейчас это несравнимые величины. И я думаю, что никакие 200 тысяч только что обученных русских солдат не изменят ситуацию. Но враг хочет достичь для себя каких-либо целей в этой войне и, безусловно, столица остается для них лакомым куском. Но я убежден, как они подавились в феврале 2022 года, так подавятся и сейчас.

– Какая сейчас ситуация на фронте?

– Оккупанты пока стачивают вокруг главных точек противостояния, а мы неустанно двигаемся вперед. Да, при этом иногда страдают цели совершенно не военные, но для россиян это привычная практика, и они теряют очень много людей ежедневно и еженедельно. Именно поэтому у них возникают альтернативные сценарии, а именно массированные ракетные удары по Украине. Но у россиян уже не хватает времени, обученных офицеров, мотивированных солдат и техники, потому что если бы они могли применять ту тактику, которая давала им результаты до середины лета, они, наверное, продвигались бы как-то веселее. А пока продвигаемся мы.

По направлению Сватово и Кременной оккупанты понимают, что скоро окажутся в Старобельске. На южном направлении тоже есть у них понимание, что все скоро закончится. Другое дело, что это будет не сегодня и завтра, но обязательно будет.

– Если принимать во внимание прогнозы возможного наступления россиян на Киев, можем ли мы до февраля-марта обеспечить себе более выгодные позиции на востоке и юге?

– Мы уже продвигаемся. Да, сейчас немного мешает погода, выпал снег, но за ним обещают дожди. В такую погоду снижается возможность оперировать бронетехникой и подтягивать артиллерию, но мы постоянно продвигаемся. А у россиян есть только пропаганда о нескольких сотнях метров на Бахмутском направлении, которые не несут никакой стратегической нагрузки, а скорее являются определенным ответом относительно того, а что же они там делают четыре месяца.

Что касается прогнозов по Киеву, то пренебрегать мы этим не можем, и в какой-то момент придется думать о резервах, которые будут защищать Украину на вероятно новом направлении с севера. Но я уверен, что такие резервы у нас есть.

Поэтому будем терпеливы. Я уверен, что к новому году карта деоккупированных территорий существенно изменится в украинскую сторону.

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