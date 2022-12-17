Что почем на минской Комаровке за две недели до Нового года 17.12.2022, 20:52

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Мандарины продают от четырех рублей за килограмм.

«Минск-Новости» побывали на минском Комаровском рынке за две недели до Нового года. Посмотрите, что и по какой цене можно уже сейчас купить к праздничному столу.

Самый дешевый овощ — краснокочанная капуста. Она стоит 90 копеек за килограмм. Белокочанная — около рубля, пекинская — 2,5 за 1 кг. Картофель и редька продаются по цене от 1 рубля за килограмм. Свекла — 1,2 рубля за кило, морковка — 1,3 рубля. Дайкон — 3,5 рубля.

Помидоры можно найти от 3,3 рубля за кг, черри — за 7 рублей. 100 г перца чили — 3,5 рубля. Килограмм болгарского перца — от 7 рублей. Кабачки стоят 3,5 рубля за 1 кг, брокколи — 15.

На зелень следующие цены: укроп и петрушка — по 1,2 рубля за 100 г. Шпинат и кинза — 2,5 рубля за пучок, руккола — 3,5 рубля, мята — 5. Стебли сельдерея — 7 рублей за кг.

Мандарины продают от 4 рублей за кг. Есть в ассортименте и мандарины мини, которые в два раза меньше стандартных. Они стоят 20 рублей за килограмм. Апельсины — 5,5 рубля, лимоны — по 6. Ананас из Коста-Рики продадут от 9 рублей за кило. Мини-арбуз — от 10 рублей за штуку.

Цены на хурму радуют чуть больше — от 2 рублей за кило, яблоки — от 1 рубля, гранаты — от 4,5 рублей, груши — по 5, киви — по 5,5.

Из ягод дешевле всего обойдется виноград — от 3 рублей за килограмм. Для сравнения: клубника потянет на 20 рублей за кило.

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