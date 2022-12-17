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«Они как зомбированные: лезут и лезут»

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  • 17.12.2022, 21:04
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«Они как зомбированные: лезут и лезут»
Фото: AFP

Украинские военные на бахмутском направлении - о попытках наступления россиян.

Бахмутское направление, позиции 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Она сдерживает наступление российской пехоты.

Как рассказывают «Настоящему времени» бойцы ВСУ, военные РФ пытаются атаковать постоянно и часто идут на верную смерть. По словам украинцев, военнопленные рассказали им о частых расстрелах за дезертирство.

Больше рассказов украинских военных в видео:

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