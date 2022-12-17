ГУР Минобороны Украины: В плен сдаются целые подразделения РФ 17.12.2022, 21:31

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Украинским проектом «Хочу жить» воспользовались более миллиона россиян.

Информационными ресурсами украинского государственного проекта «Хочу жить», который дает возможность для оккупантов сдаться в плен, воспользовались более 1 миллиона 200 тысяч человек, большинство из которых на территории РФ.

Об этом рассказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

- Более 1 миллиона 200 тысяч человек - это те люди, которые воспользовались информационными ресурсами проекта «Хочу жить». Из них львиная доля - это люди, которые находятся на территории так называемой Российской Федерации.

Это пока не прямые обращения, но это люди, которые изучают для себя или для своих родных возможность сохранить жизнь в кровавой несправедливой войне оккупантов Путина против Украины, - сообщил Юсов.

Он также сообщил, что ежедневно на горячую линию, в чат-бот и другие контакты к проекту обращаются более 100 человек.

- Результаты есть, и они весомые, касающиеся и отдельных рашистов, которые сдаются в плен, и целых подразделений. И это не только рядовые, но и офицерский состав. Хотя наибольшую активность проявляют, безусловно, частично мобилизованные. Это люди, которые вообще не понимают, что им делать на войне в Украине и для чего они здесь оказываются, - рассказал представитель ГУР.

Украинский государственный проект «Хочу жить» призван помочь военным армии РФ безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам.

Для получения информации, как сдаться в плен, российским военным или их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.

Россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций.

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