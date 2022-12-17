«До шлагбаума 700 метров, но проедем ли за сутки?» 17.12.2022, 21:39

Дальнобойщики - о ситуации на границе в «Привалке».

По данным Госпогранкомитета, с начала недели количество грузового транспорта на въезд в ЕС увеличилось почти на 10%. Наибольшее скопление грузового транспорта на въезд в Литву фиксируется на маршруте через пункт пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»).

Достаточно напряженной остается и ситуация в пункте пропуска «Привалка». Более 500 грузовиков ждут оформления, пишет autogrodno.by.

- Еду с ТЛЦ «Брузги» на загрузку в Варшаву. Стал в очередь во вторник вечером и стою до сих пор. За все годы работы впервые в такой очереди. Но стараюсь не нервничать, какие-то положительные эмоции чтобы были. Вокруг все нервные, на взводе, каждый день пытаются люди объехать очередь. Не все хотят стоять по-честному, выходят конфликтные ситуации. Но есть ответственные люди, которые следят за ситуацией, чтобы справедливо двигались машины, - рассказывает водитель из Беларуси Александр.

Ближе к пункту пропуска находится водитель Виктор. «Четвертые сутки стою, это в платной очереди. Перецепился в «Брузгах» и еду в Европу на загрузку. До шлагбаума мне осталось метров 700, но даже это расстояние может растянуться на сутки, - делится мужчина.

А водитель Эдельбек заглянул в пункт обогрева, который развернулся у пункта пропуска. Мужчина работает на литовскую фирму. «Постоянно такая длинная колейка. Уже вот 10 суток стоим», - делится он.

На польском направлении самым загруженным остается маршрут через «Бобровники» («Берестовица»).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».