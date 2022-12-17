Ученые: Чем тяжелее одеяло, тем лучше сон 5 17.12.2022, 21:49

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Специалисты из Швеции провели специальное исследование.

Группа шведских специалистов из Уппсальского университета провела исследование, чтобы узнать, как вес одеяла может влиять на сон. Оказалось, что утяжеленные одеяла делают его более спокойным и приятным. О своей работе ученые рассказали в статье, опубликованной в издании Journal of Sleep Research.

Для участия в эксперименте пригласили 26 добровольцев. Перед сном у них измерили содержание мелатонина и окситоцина в слюне, поскольку эти гормоны отвечают за качество сна. Такую же процедуру исследователи проделали после окончания эксперимента. Его суть была проста: добровольцы спали попеременно под обычными и утяжеленными одеялами.

Сопоставив и проанализировав данные о концентрации гормонов сна в обоих случаях, исследователи обнаружили, что более увесистое одеяло способствовало увеличению количества мелатонина почти на треть – 32 процента. В то же время окситоцин оставался на прежнем уровне.

Давно известно о свойстве мелатонина понижать тревожность, смягчать стрессовые состояния. Чем больше этого гормона вырабатывается, тем выше качество сна. Тот факт, что утяжеленные одеяла способствуют его столь значительному прибавлению, придает особую значимость работе шведских ученых. Однако они сами намерены продолжить исследования, чтобы подтвердить полученные результаты на более широкой выборке добровольцев.

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