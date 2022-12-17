NYT: Путин признал, что украинцы оказались крепче, чем ему говорили 13 17.12.2022, 21:58

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Фото: ЕРА

Люди, знающие российского диктатора, говорят, что он готов жертвовать неисчислимыми жизнями.

Российский правитель Путин готов смириться с потерей 300 тысяч своих солдат, только чтобы добиться намеченных планов по Украине, пишет The New York Times (перевод - «Униан») со ссылкой на одного из членов НАТО.

Перед вторжением высокопоставленные лица РФ утверждали в беседе с директором ЦРУ Бернсом, что российская армия «достаточно сильна», чтобы справиться с Украиной.

Уже через несколько дней после вторжения Путин признался премьеру Израиля Нафтали Беннету, что украинцы оказались крепче, чем ему говорили.

Люди, знающие Путина, говорят, что он готов жертвовать неисчислимыми жизнями и сокровищами столько, сколько потребуется, и во время редкой личной встречи с американцами в прошлом месяце русские хотели донести до президента Байдена резкое послание: Сколько бы русских солдат не было убито или ранено на поле боя, Россия не сдастся, говорится в материале.

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