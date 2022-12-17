На свободу вышел политзаключенный из Кобрина Виталий Жук 3 17.12.2022, 22:04

1,368

Он полностью отбыл срок в бобруйской колонии.

Политзаключенного кобринца Виталия Жука осудили на 1,5 года колонии за комментарий о Лукашенко по ст. 368 УК. В бобруйской колонии политзаключенного несколько раз помещали в штрафной изолятор, а потом отправили в ПКТ на пять месяцев — до истечения срока.

17 декабря политзаключенный вышел на свободу из исправительной колонии № 2, сообщают правозащитники.

Пока он сидел, давить начали на его жену Маргариту Кособуцкую. По разным основаниям силовики приходили к ней несколько раз. Очередной обыск в семье был 23 февраля.

Во время него стало понятно, что женщину также подозревают в «оскорблении» Лукашенко за фразу «Лукашенко — нелегитимный президент». На обыск силовики пришли вместе с органами опеки, но забрать детей не удалось, так как их к себе взяла бабушка.

Саму Маргариту не задержали. По данным правозащитников, сейчас женщина в безопасности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».