От -20 до оттепели к Рождеству: какой будет погода на следующей неделе 17.12.2022, 22:16

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Судя по прогнозу, сугробов к Новому году может и не остаться.

На следующей неделе погода будет меняться как по мановению волшебной палочки. На смену антициклону, который принесет в воскресенье и понедельник морозы, уже в середине недели придут хорошо прогретые воздушные массы с Атлантики. Установится сырая, оттепельная погода. Снег начнет таять, высота снежного покрова заметно понизится. Об этом рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

В понедельник, 19 декабря, без существенных осадков. Ночью −10… −17°C, при прояснениях до -20°C. Днем прогнозируется −5… −10°C.

Во вторник по западной половине мокрый снег, дождь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, умеренный. Ночью еще от -6 до -13°C, а днем уже станет теплее −4… +1°C.

Теплые влажные воздушные массы с южных широт в середине недели принесут осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах слабый туман, гололед, влажность до 90 процентов. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, умеренный. Температура в среду ночью от 0 до -5°C, днем около 0.

В четверг будет пасмурно. Дождь, мокрый снег. Ветер южный, юго-западный, умеренный, временами порывистый. Влажность до 90 процентов. Ночью и утром туман, видимость до полукилометра. Местами на дорогах скользко. Ночью от -1 до +3°C, днем в четверг около 0.

В пятницу, 23 декабря, погода существенно не изменится. Будет все так же пасмурно и с дождем. Температура днем 0… +3°C.

Предварительно, в следующие выходные погода существенно не изменится. На католическое Рождество нас ждет плюсовая температура, небольшой дождь, мокрый снег. Большая вероятность туманов. Днем в субботу, 24 декабря, 0… +1°C, 25 декабря синоптики прогнозируют от +5 по западу до -4°C по северу.

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