Готовят наступление на Украину: у Зеленского назвали цель визита Путина в Беларусь 4 17.12.2022, 22:31

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Российский диктатор заставит Лукашенко выполнить договоренности «союзного государства».

Российский диктатор Путин поедет в Минск на встречу с Лукашенко, чтобы заставить его выполнить договоренности «союзного государства». Об этом 17 декабря рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает ТСН.

Подоляк объяснил, почему Путин решил посетить Лукашенко лично.

- Во-первых, потому что статус Путина сегодня – это не статус Путина вчерашнего дня. Это человек, который должен ходить и просить, чтобы что-то получить, – говорит Подоляк.

По его словам, сейчас Путин самостоятельно ездит на мероприятия ОДКБ, где просит армян не выходить из организации и отправляет своих чиновников в Иран просить оружие.

- Путин сегодня не в той ипостаси, чтобы диктовать кому-то условия. Да, он еще ведет войну, он хочет ее закончить на своих условиях. Безусловно, потому что человек слаб с интеллектуальной точки зрения и не понимает, в каком состоянии он находится. Он оторван от реальности как таковой, — убежден Подоляк.

Путину приходится ехать и просить Лукашенко выполнить «союзнические договоренности».

- Если Россия уже погибает в полном объеме, то желательно было, чтобы и «союзное государство» Беларусь также погибла в этой войне в политическом плане, — так считает Путин, предполагает Подоляк.

Путин стремится заставить Беларусь поддержать наступление на Украину в любом виде: информационные компании, тренировочные мероприятия или даже сухопутное вторжение.

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