Как за год изменились цены на мандарины, икру и шампанское в белорусских магазинах 1 17.12.2022, 22:39

Накрыть праздничный стол стало дороже.

Мандарины, шампанское и красная икра. Без них не обходится практически ни один новогодний стол. «Кур’ер» посмотрел, сколько стоили эти товары за 24 дня до Нового 2023-го и год назад. Цены приведены на среду, 7 декабря.

1. Мандарины

Мандарины есть практически во всех магазинах. В этом году стоят от 4,02 до 5,99 рубля за 1 кг, а в 2021-м — от 2,7 до 3,29 рубля, то есть подорожали практически в два раза.

Если год назад на рынке за этот фрукт просили 5 рублей за 1 кг, то в конце ноября 2022-го продавцы выставляли ценник от 5,80 до 9,80 рубля за кило (в зависимости от страны-поставщика).

2. Красная икра

В начале декабря 2022 года самая дорогая лососёвая икра (нерки) продаётся по 359,92 рубля за 1 кг (44,99 рубля за баночку), а самая дешёвая (горбуши) на акции — 133,24 рубля за 1 кг (13,99 рубля за баночку).

В прошлом году самая дорогая икра была за 287,18 рубля за 1 кг (31,59 рубля за стеклянную баночку), а самая дешёвая на акции — за 136,74 рубля за 1 кг (12,99 рубля за баночку).

3. Шампанское

В этом году полусладкое шампанское можно купить по цене от 7,99 до 10,58 рубля. В 2021 году бутылка того же производителя стоила от 6,19 до 7,95 рубля.

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