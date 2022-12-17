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Пострадавшие при взрыве с шестью погибшими в Минске отказались от временного жилья, которое им предложили власти

  • 17.12.2022, 23:02
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Пострадавшие при взрыве с шестью погибшими в Минске отказались от временного жилья, которое им предложили власти

Жильцы сгоревшей в Минске пятиэтажки решили пожить у родственников.

Мингорисполком предоставил пострадавшим на пожаре в жилом доме на бульваре Шевченко в Минске временно жилье, но минчане от него отказались, сообщают «Минск-Новости».

- Пока жильцы квартир дома номер 4 на бульваре Шевченко, в котором 17 декабря произошел пожар с шестью погибшими, отказались от временного жилья и переехали к родственникам, - заявил замглавы Мингорисполкома Олег Корзун.

Напомним, ранее в Минздраве уже сообщили, что трое госпитализированных после пожара на бульваре Шевченко, в том числе ребенок, находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

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