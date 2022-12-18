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В оккупированном Мелитополе облили красной краской памятник Ленину

  • 18.12.2022, 1:07
  • 1,272
В оккупированном Мелитополе облили красной краской памятник Ленину

Украинские партизаны дают смелый отпор россиянам.

Памятник большевистскому вождю во временно захваченном российскими войсками украинском Мелитополе облили красной краской. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

- Оккупанты изо всех сил пытаются погрузить город в советские времена: возвращают улицам прежние названия и расставляют памятники тоталитарного режима.

Но даже после 10 месяцев оккупации жители Мелитополя показывают рашистам: их «русский мир» никогда не приживется на украинской земле.

Несокрушимые мелитопольцы обливают памятники российских идолов краской прямо на глазах у оккупантов.

Сегодня «покраснел» памятник Ленину. Он находится в пешей доступности от отделения «полиции», где оккупанты устроили одну из пыточных для гражданских пленных.

Неделю назад побелел памятник сталинскому палачу Судоплатову, расположенный в центре города возле областного управления полиции.

До этого покрылся нафталином бюст КГБисту Бояринову, установленный в центральном парке.

Пока оккупанты уходят в прошлое, наши отважные жители показывают им путь за российским кораблем и смело приближают украинское будущее, - рассказал он.

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