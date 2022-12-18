В оккупированном Мелитополе облили красной краской памятник Ленину
- 18.12.2022, 1:07
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Украинские партизаны дают смелый отпор россиянам.
Памятник большевистскому вождю во временно захваченном российскими войсками украинском Мелитополе облили красной краской. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
- Оккупанты изо всех сил пытаются погрузить город в советские времена: возвращают улицам прежние названия и расставляют памятники тоталитарного режима.
Но даже после 10 месяцев оккупации жители Мелитополя показывают рашистам: их «русский мир» никогда не приживется на украинской земле.
Несокрушимые мелитопольцы обливают памятники российских идолов краской прямо на глазах у оккупантов.
Сегодня «покраснел» памятник Ленину. Он находится в пешей доступности от отделения «полиции», где оккупанты устроили одну из пыточных для гражданских пленных.
Неделю назад побелел памятник сталинскому палачу Судоплатову, расположенный в центре города возле областного управления полиции.
До этого покрылся нафталином бюст КГБисту Бояринову, установленный в центральном парке.
Пока оккупанты уходят в прошлое, наши отважные жители показывают им путь за российским кораблем и смело приближают украинское будущее, - рассказал он.