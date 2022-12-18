В России засекретили информацию о продлении срока службы в армии
- 18.12.2022, 4:15
Вероятно, призванные осенью 2023 года будут служить уже два года.
Российский военный комиссар, подполковник Михаил Фотин заявил, что с весны 2023 года срочники будут служить полтора года, а за осенним призывом в армию РФ, куда будут призывать иностранных граждан, - два года. Но его видеообращение с этой информацией вскоре удалили.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza, опубликовав удаленное видео с Фотиным.
- Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года, - рассказал военный комиссар по Дмитрову, Талдому и Дубне.
Он считает это «логичным», так как «северные соседи вступают в НАТО» и якобы необходимо будет «создавать новые соединения и комплектовать их, в том числе, военнослужащими по призыву».
Также Михаил Фотин отметил, что на данный момент частичная мобилизация не завершена, а всего лишь приостановлена.
Данное видео в скором времени удалили, как и статью местного издания «Вечерний Дмитров», которое разместило прямую речь военного комиссара на своем сайте.