В России засекретили информацию о продлении срока службы в армии 18.12.2022, 4:15

Вероятно, призванные осенью 2023 года будут служить уже два года.

Российский военный комиссар, подполковник Михаил Фотин заявил, что с весны 2023 года срочники будут служить полтора года, а за осенним призывом в армию РФ, куда будут призывать иностранных граждан, - два года. Но его видеообращение с этой информацией вскоре удалили.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, опубликовав удаленное видео с Фотиным.

- Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года, - рассказал военный комиссар по Дмитрову, Талдому и Дубне.

Он считает это «логичным», так как «северные соседи вступают в НАТО» и якобы необходимо будет «создавать новые соединения и комплектовать их, в том числе, военнослужащими по призыву».

Также Михаил Фотин отметил, что на данный момент частичная мобилизация не завершена, а всего лишь приостановлена.

Данное видео в скором времени удалили, как и статью местного издания «Вечерний Дмитров», которое разместило прямую речь военного комиссара на своем сайте.

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