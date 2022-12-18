NYT показало «график» россиян в начале вторжения в Украину 18.12.2022, 5:32

Оккупанты планировали дойти до Киева за 18 часов.

Российские оккупанты в начале полномасштабного вторжения в Украину планировали дойти до Киева за 18 часов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как отмечает издание, солдаты РФ узнали о начале вторжения за несколько часов до того, как их отправили в Украину. Один из российских военных, который находился в Беларуси рассказывает, что приказ был одновременно простым и очень оптимистичным - следовать за впереди идущей машиной и добраться до Киева в течение 18 часов.

При этом издание приводит расписание с подробным графиком движения российских войск, на котором можно заметить, что первые машины в колонне вышеупомянутого солдата должны были выехать из Беларуси и прибыть на окраину Киева к 14:55, то есть даже быстрее, чем ему сказало командование.

Оккупант рассказал, что график не был выполнен даже близко, поскольку массивная военная техника была настолько тяжелой, что колонна сразу же увязла. И только на то, чтобы пересечь границу с Украиной, ушло более суток.

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