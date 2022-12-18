Бойцы ВСУ ударили по «вагнеровцам», откуда те не ждали 18.12.2022, 8:40

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Фото: AFP

Подразделение оккупантов уничтожили атакой с фланга.

В сети появилось видео, на котором зафиксирована охота на расчет наемников ЧВК «Вагнера».

Информация обнародована в Telegram-канале ДШБ.

На первых кадрах видео показывают расчет «вагнеровцев»: наемников из ПТРК, которыми они пытаются попасть по позициям ВСУ.

В какой-то момент понятно, что вражеское подразделение затаилось в небольшой углублении посреди поля.

Видео свидетельствует, что противник успел один раз выстрелить по ВСУ.

Наконец, прямо по позиции «вагнеровцев» прилетает снаряд – точно в цель.

Следующие несколько секунд камера дрона внимательно рассматривает результат выстрела ВСУ:

на одном кадре – пустой окоп;

на следующем кадре – остатки оккупантов и обломки ПТРК, которых разорвало в куски и выбросило из окопа.

Если присмотреться к видео, становится понятно расположение сил.

Подразделение «вагнеровцев» бьет из ПТРК вдоль лесопосадки. То есть подразумевает, что ВСУ – где-то справа.

Между тем, по засаде россиян ЗСУ стреляет из перпендикулярного направления. То есть украинские военные обнаружили враждебный расчет и уничтожили его не в лоб, а с фланга.

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