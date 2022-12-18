«Брусиловский прорыв»: ВСУ ударят там, где никто не ждет 18.12.2022, 9:13

1,766

Украинская армия готовит большую наступательную операцию.

ВСУ готовят большую операцию по прорыву российской обороны на фронте. Эксперты уверены, что контрнаступление состоится в Запорожской области с выходом к Азовскому морю. Однако это не обязательно.

Своим мнением по этому поводу поделился в YouTube российский историк и политик Дмитрий Чернышевский.

Чернышевский напомнил, что Херсонская битва была украинцами официально объявлена. Туда российское командование стянуло огромное количество войск в попытке остановить контрнаступление, что их не спасло. Пришлось бежать. Это была, подчеркнул историк, великолепная операция Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Новое контрнаступление ВСУ будет отличаться, уверен Чернышевский.

«Будет действовать общее стратегическое правило: если готовишься наступать в одном месте, сделай вид, что готовишься в другом. Тайность замысла и внезапность удара - это половина победы… Где именно и как будет нанесен удар, тайна сия велика есть. Если вы догадаетесь, это будет провал украинского командования. А оно таких провалов не демонстрирует в этой войне. Наоборот. Полководческое искусство видно же. Они ударят там, где никто не ждет. Это я гарантирую. А потом мы будем разводить руками… Как под Харьковом, когда Брусиловское наступление на второстепенном участке с прорывом фронта переросло в масштабную победу ограниченными силами, но победу стратегического уровня - освобождение Харьковской области и крушение всего северного фланга российского фронта. Сейчас будет то же самое», - поделился мнением российский историк.

Операция, с его слов, начнется, как только затвердеет украинская земля.

«А где-то в феврале-марте, по моим оценкам, произойдут решающие сражения, после которых наступательные возможности российской армии будут навсегда сломаны и начнется этап непрерывного наступления украинцев, которые выйдут на границы 91-го года. Считаю, что осенью следующего года война закончится. Все факторы в один узел сплетутся, он станет удавкой на шее путинского режима. Она не выйдет за пределы 2023 года. У путинского режима кишка тонка, режим не выдержит дольше», - констатировал Чернышевский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».