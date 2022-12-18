Грабеж рабочих «Гродно Азота» Артем Черников

18.12.2022, 9:16

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Технология побеждает лукашенковских холуев.

2 сентября 2022 года на ОАО «Гродно Азот» произошла авария, из-за которой пострадала дорогостоящая колонна голландского производства. Во время ремонта или обследования не была открыта специальная арматура — так называемые воздушники и колонну сжало вакуумом. Поломаны тарелки и футеровка, внутренняя облицовка колонны.

Колонну сначала пытались отремонтировать, что вызвало еще один несчастный случай. Двое сотрудников, спустившихся в колонну для ремонтных работ, пострадали от оставшегося там аммиака. Официальный ответ завода указывал на то, что сотрудники полезли в колонну без надлежащего документа (наряда-допуска), не согласовав это с цехом. Вспоминая работу на предприятии, мне трудно представить, что подрядная организация начнет работать без соответствующих документов. Мало кто из них даже перчатки наденет и возьмется за инструмент, пока не будет официального документа о готовности оборудования. Во-первых, это их основной вопрос техники безопасности, а во-вторых, элементарная лень, ведь бумажная возня занимает то время, в которое можно спокойно «курить».

После неудавшегося ремонта колонну заменили. Как сообщили рабочие, нашли где-то в России аналогичную, привезли и установили. Однако по заводу медленно поползли слухи о том, что часть расходов, ушедших на ее покупку и монтаж, снимут с сотрудников.

В начале декабря слухи подтвердились. Рабочих каждого цеха лишат 400 рублей из зарплаты. Данное воровство со стороны лукашистов собираются прикрыть выплатой тринадцатой зарплаты, ее собираются сразу же забрать в пользу предприятия. Это смело можно называть аферой или махинацией, так как рабочих обязывают подписывать ознакомительную бумагу о том, что они соглашаются на вычет их официальной 13-й зарплаты.

Согласно Трудовому кодексу выплата 13-й зарплаты не регламентирована законодательством о труде, поэтому она не является обязательной для работодателей (ч. 1 ст. 63, ч. 1 и 2 ст. 196), соответственно, особого приказа или ознакомления не требует. Тогда зачем заставлять рабочих самостоятельно от нее отказываться? Ответ прост: любое начисление премиальных средств на счета рабочих сопровождаются вычетом налогов — это на профсоюз, в пенсионный фонд и непосредственно сам подоходный. По цехам отправят ознакомительный лист, в котором указано, что рабочие обязаны согласиться на вычет их законно положенных денег. В случае отказа велика вероятность попасть на профилактические беседы с номенклатурщиками, которые оккупировали завод.

Причина таких поломок ясна практически каждому на предприятии - нехватка квалифицированного персонала. Руководство предприятия обречено постоянно разбираться с последствиями своего управления. Причина каждой поломки, каждой внеплановой остановки - исключительно в безграмотном менеджменте назначенцев. Их предупреждали о проблемах и нарастании поломок, когда они безжалостно увольняли профессионалов за нелояльность к режиму. А тех, кого они назначили на места ушедших, даже средних начальников в цехах пугают своей некомпетентностью. Недостаток качественно подготовленных специалистов теперь угрожает не только предприятию, но и всему городу.

Попытка вмешать политику в технологический процесс обречена на полный провал. Либо технология побеждает холуев, либо растворяется в политике, а, как известно, ни одно предприятие не выживет без грамотных технологов, которых «Азот» теряет день за днем. На их место приходят говорящие головы, которые способны лишь пресмыкаться.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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