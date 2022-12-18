Украинская армия вытеснят оккупантов за реку Красная 18.12.2022, 9:23

Актуальные карты боев на 18 декабря.

В Луганской области в районе Сватово и Кременной бойцы ВСУ ведут активные бои в ходе контрнаступательных действий, в Донецкой области российские оккупанты продолжают штурмы под Бахмутом, а в Херсонской области фиксируется перемещение подразделений противника.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Продвижение ВСУ на западе Луганской области - востоке Харьковской области

Сообщалось, что украинские силы 17 декабря продолжали контрнаступательные операции вдоль линии Сватово - Кременная. Российский «военкор» утверждал, что ВСУ вели наступление в направлении Софиевки Луганской области (21 км к северо-западу от Сватово). Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинские войска продвигаются в районе Сватово и что район Сватово в настоящее время является одним из наиболее активных участков фронта.

По словам российского военного блогера, ВСУ вели штурмы в направлении российских позиций в районе н.п. Терны Донецкой области (17 км к северо-западу от Кременной) и г. Невское Луганской области (18 км к северо-западу от Кременной). Российский «военкор» утверждал, что украинские силы также провели штурм в направлении с. Голиково (10 км к северу от Кременной) с целью овладеть трассой Р-66 (трасса Сватово - Кременная) и вытеснить российские войска через реку Красная.

Как отмечал Гайдай, ВСУ также продвигаются в районе Кременной. Российские войска провели ограниченные контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции в районе Кременной. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отражали атаки оккупантов в районе н.п. Площанка (17 км к северо-западу от Кременной), Червонопоповка (6 км к северо-западу от Кременной) и Диброва (5 км к юго-западу от Кременной).

Ситуация на Донбассе

Войска РФ 17 декабря продолжили наступательные операции в районе Бахмута. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отражали атаки российских захватчиков на сам Бахмут, северо-восточнее Бахмута в районе Зеленополья (4 км к северо-востоку от Бахмута) и южнее Бахмута в районе Опытное (3 км к югу от Бахмута) и Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

На кадрах с геолокацией видно, как украинские войска обстреливают российские позиции к северо-востоку от Бахмута между Соледаром (10 км к северо-востоку от Бахмута) и Бахмутским (9 км к северо-востоку от Бахмута), что указывает на продвижение российских войск в этом районе.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал кадры, на которых, как сообщается, чеченский спецназ «Ахмат» и подразделения 2-го армейского корпуса «ЛНРовцев» ведут огонь по позициям ВСУ в Соледаре. Украинский военнослужащий-доброволец сообщил, что силы российской ЧВК «Вагнер» в Опытном усиливаются либо свежими войсками группы «Вагнера», либо обычными российскими военнослужащими, возможно, отрядами морской пехоты из района Угледара. Российский «военкор» сообщил, что в Опытном продолжаются обмены огня со стрелкового оружия, и что украинские войска активно контратакуют южнее Бахмута в районе Курдюмовки и Озаряновки. В Минобороны РФ заявили, что российские войска отражали контратаки ВСУ к северо-востоку и югу от Бахмута. Несколько российских источников распространили кадры украинских траншей в центре Бахмута, предполагая, что это указывает на то, что ВСУ готовятся к боевой обороне города.

Российские войска 17 декабря продолжали наступательные операции вдоль западной окраины Донецка. В Генштабе ВСУ проинформировали, что оккупанты атаковали районы Марьинки, Победы и Новомихайловки, все вблизи юго-западной окраины Донецка. Российские «военкоры» утверждали, что войска РФ атаковали Водяное, Первомайское и Невельское (все на северо-западной окраине Донецка) и что бои продолжаются в центре Марьинки. В Минобороны РФ рассказали, что российские войска якобы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы вблизи Новомайорского и Шевченко, примерно в 50 км к юго-западу от Донецка.

В Нацгвардии Украины сообщили, что нацгвардейцы успешно отразили атаку российских войск в районе Великой Новоселовки, примерно в 70 км к юго-западу от Донецка и примерно в 15 км к востоку от границы Запорожско-Донецкой области.

Российские силы продолжали плановый артиллерийский огонь вдоль линии соприкосновения в районе Авдеевка - Донецк, на западе Донецкой области и на востоке Запорожской области.

«Южная ось»

Украинские официальные лица предупредили, что войска РФ могут пытаться заманить подразделения ВСУ в ловушку на восточном берегу Днепра. В Генштабе ВСУ сообщили, что неустановленные российские подразделения отошли из Каховки и Новой Каховки Херсонской области в Нижние Серогозы (на пересечении T2209 и T2208 в 50 км к юго-востоку от восточного берега реки Днепр) и что российские силы сообщали местным жителям, что они будут полностью выходить из района Каховки к новому году. Пресс-секретарь Южного оперативного командования ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что эта информация проверяется, поскольку войска РФ могут пытаться заманить украинские силы в ловушку на восточном берегу Днепра.

Очень маловероятно, что российские силы смогут инсценировать вывод войск без того, чтобы ВСУ обнаружили обман, отмечают аналитики.

ВСУ продолжали наносить удары по российским тылам на юге Украины. В Генштабе ВСУ сообщили, что 15 декабря украинские удары по скоплениям войск РФ в Токмаке и Пологах Запорожской области ранили более 100 российских военнослужащих и уничтожили склад боеприпасов. Украинский источник сообщил о взрывах в порту Железном (вдоль побережья Черного моря на юго-западе Херсонской области, в 40 км к югу от восточного берега Днепра) 17 декабря.

Войска РФ 17 декабря продолжали наносить артиллерийские и ракетные удары по районам на юге Украины. Российские и украинские источники сообщали, что российские силы продолжали наносить ракетные и артиллерийские удары по прифронтовым районам в Запорожской области к западу от Гуляйполя. Украинские официальные лица заявили, что оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области. Также российские и украинские источники сообщили, что войска РФ обстреляли Херсон и его окрестности на западном (правом) берегу Днепра. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что украинские ПВО 17 декабря перехватили 2 российские ракеты «Оникс», которые направлялись в сторону Одесской области.

РФ может проводить новую информационную операцию, ложно связывая текущие переговоры о демилитаризации Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с предполагаемым будущим контрнаступлением ВСУ в Запорожской области, говорится в материале ISW. 17 декабря российский «военкор» заявил, что Украина пытается заставить Россию демилитаризовать ЗАЭС дипломатическими средствами, чтобы снизить способность войск РФ защищаться от предполагаемого украинского контрнаступления в направлении Мелитополя Запорожской области.

Российские военные блогеры ранее ошибочно истолковывали дипломатические усилия как попытки создать помехи российским силам на ЗАЭС и утверждали, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обе стороны достигли соглашения об удалении тяжелого и легкого вооружения со станции, когда Макрон указал только тяжелое вооружение.

Такая информационная операция, вероятно, направлена на то, чтобы подорвать текущие переговоры с Международным агентством по атомной энергии о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС, а также статус Украины как законного оператора станции, отмечают аналитики.

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