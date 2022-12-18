Вторгшихся из Беларуси военных РФ выследили по мобильным и ликвидировали 1 18.12.2022, 9:29

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Фото: AFP

Российские солдаты паниковали и звонили друзьям и родственникам.

Военные ВСУ весной установили местонахождение российских оккупантов через мобильные телефоны, которыми они пользовались для того, чтобы звонить домой.

Как сообщило издание The New York Times, тогда украинцы зафиксировали подозрительную активность иностранных мобильных в лесах вблизи украинско-беларуской границы.

Как пояснило издание, российские военные звонили с мобильных домой и появлялись в украинских сотовых сетях. Эту активность зафиксировали специалисты, которые следят за движением транспорта на предмет нарушения ПДД и поняли, что слышат оккупантов в режиме реального времени.

«Мы слушали, как российские солдаты паниковали и звонили своим друзьям и родственникам... Они использовали эти телефоны для решений о своих дальнейших действиях», - рассказал украинский специалист.

«Мы поняли, где находится противник, какие номера они используют», — прокомментировал специалист.

Издание добавило, что таким образом удалось определить расположение российских оккупантов, после чего координаты были переданы ВСУ для дальнейшего уничтожения врага.

«Мы не дали противнику двигаться дальше. В первые дни, когда они делали глупые ошибки, мы использовали их глупые ошибки в своих интересах», — отметил специалист.

По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, ВСУ использовали сигналы мобильных телефонов и видео с TikTok, чтобы уничтожить подразделение «кадыровцев». Он отметил, что с момента загрузки одного видео потребовалось 40 минут, чтобы определить местонахождение подразделения возле аэропорта Гостомель к северо-западу от Киева. Он сообщил, что военные затем поразили их «Точкой-У».

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