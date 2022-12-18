Видеофакт: В Турции неадекватная россиянка напала на украинку

Видеофакт: В Турции неадекватная россиянка напала на украинку29
- 18.12.2022, 9:34
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Гражданка РФ спровоцировала конфликт на ровном месте.
На одном из курортов Турции неадекватная россиянка напала на украинку и пыталась устроить драку.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Труха».
Россиянка спровоцировала скандал в зоне отдыха одного из турецких отелей. Из видеоролика, который был обнародован в соцсетях, непонятно, что именно стало причиной для конфликта.
Гражданка РФ набросилась на украинку, оскорбляла ее и била полотенцем. Помимо этого, жительница страны-агрессора требовала прекратить съемку и пыталась ногой выбить смартфон. Отдельно россиянка угрожала пожаловаться администрации отеля.
«Уходи отсюда. Тьфу на тебя... Это - фашисты. Зигуйте «Хайль Гитлер» и кричите на весь мир. Дура», - заявила россиянка в ходе конфликта.
Украинка, в свою очередь, снимала на смартфон происходящее, чтобы продемонстрировать, как ведут себя граждане страны-агрессора на отдыхе. Через какое-то время россиянка напала на мужчину, который был вместе с украинкой.
Внимание: присутствует ненормативная лексика!