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Вифлеемский огонь доставили в Минск

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  • 18.12.2022, 9:38
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Вифлеемский огонь доставили в Минск

19 декабря его торжественно перенесут в Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия в Гродно.

Белорусские скауты доставили в Архикафедральный костел Пресвятой Девы Марии Вифлеемский огонь.

В этом году, как и каждый год, белорусские скауты-католики встретили огонь на белорусско-польской границе и сейчас доставляют его по приходам по всей Беларуси, сообщает catholic.by.

Вчера вечером его встретили в Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии в Минске. 19 декабря представители Польской ассоциации скаутов торжественно перенесут огонь в Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия в Гродно.

Доставка Вифлеемского огня по парафиям продолжится до Рождества Христова 25 декабря (посмотреть расписание можно тут).

Уже более 20 лет в Беларусь привозят Вифлеемский огонь из Польши, которая принимает символ Рождества от словацких скаутов, а им передают его австрийцы — после того, как на самолете в Вену доставляют огонь мира, зажженый в Базилике Рождества Христова в Вифлееме.

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