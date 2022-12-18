В армии РФ начался раскол после провалов под Бахмутом 2 18.12.2022, 9:44

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Главарь «ДНР» пошел на конфликт с ЧВК «Вагнера».

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут Донецкой области. На этом направлении безуспешно пытается вести наступление ЧВК «Вагнер».

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Однако недавно марионетка Кремля Денис Пушилин сделал заявление о том, что вместе с «вагнеровцами» участие в боях в этом районе принимают силы «ДНР».

Как отмечают аналитики, главаря боевиков сразу же раскритиковали российские военные блогеры, которые возразили причастность «ДНР» к боям под Бахмутом.

«Разногласия между утверждениями Пушилина и выступлениями Пригожина (основателя ЧВК «Вагнер» - ред.) и других известных лиц в информационном пространстве РФ свидетельствуют о том, что между «ДНР» и «вагнеровцами» продолжается и растет раскол», - указывают в отчете ISW.

Специалисты предполагают, что роль наемников «Повара Путина» в операциях вокруг Бахмута, вероятно, будет продолжать способствовать расколу между разными фракциями в российской армии, а также дискредитировать марионеток Кремля из «ДНР» и боевиков, которыми они командуют.

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