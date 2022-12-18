Полковник ВСУ: Путин отправится к Лукашенко решать три вопроса 10 18.12.2022, 9:52

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Ситуация на северной границе Украины может резко обостриться.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отправится в Беларусь к самозванцу Лукашенко, чтобы решать с ним три вопроса.

Первый вопрос, который глава РФ может решать с Лукашенко, касается вступления Беларуси в войну с Украиной, рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

«На мой взгляд, три вопроса, которые может Путин сегодня решать с Лукашенко. Первый - вступление Беларуси в войну на стороне России против Украины, второй - разрешение российским войскам атаковать Украину с территории Беларуси, потому что еще раз обращаю ваше внимание, что уже несколько месяцев никаких прилетов… из беларуского воздушного пространства нет», - сказал военный эксперт.

По его словам, еще один вопрос - это то, чтобы Лукашенко поддержал Путина и не выходил из состава Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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