Гадюка, клещ, верблюд: опубликована секретная карта армии РФ 18.12.2022, 10:18

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Документ захватили украинские партизаны.

«Вторая армия мира» продолжает удивлять своими военными тактиками. В сети показали «секретную» карту оккупантов.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус показал одну из «секретных» карт оккупантов.

Удивляет то, что на этой карте названия определенных пунктов были обозначены как животные.

«Кенгуру, гадюка, горилла, клещ, ондатра, козел, верблюд… – это не список животных из зоопарка. Это зверинец русской армии. Карту, разделенную на квадраты, закрепленные за кем-то из «армейских зверей», затрофеили корюковские партизаны в начале полномасштабного вторжения», – отметил Чаус.

Эта секретная карта недолго была таинственной. Чаус отмечает, что она вряд ли была полезна врагу.

Однако она все же помогла украинским военным. Ее продали на аукционе. Средства будут направлены в поддержку 1 танковой Северской бригады от Благотворительного Фонда «ДОБРОДИЯ». Лот ушел с молотка за 70 тысяч гривен.

«А мы в очередной раз убедились, что враги даже сами себя людьми не считают. Но ведь и животными называться слишком большая честь», – добавил глава Черниговской ОВА.

Где же нашли карту оккупантов он не уточнял.

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