«Пришел в гости с мешком телячьих костей» 2 18.12.2022, 10:39

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Белоруски рассказали об отношениях с жадными мужчинами.

Сегодня поговорим о таком свойстве человеческой натуры, как жадность. Глупо делить ее на женскую или мужскую — любой человек может проявить себя мелочным и скуповатым. Но смешными историями из жизни почему-то охотнее делятся девушки. Поэтому сначала выскажутся они, а мужчин приглашаем не молчать и тоже делиться опытом, пишет onliner.by.

Об отношениях, где совсем не было романтики

Надежда встречалась с парнем несколько месяцев, и за это время не получила от него «ни одного подарка и ни одного цветка». Это очень сильно уязвило ее самолюбие.

— Был у меня один «джентльмен», написал мне в одной из соцсетей. Свиданиями обычно были прогулки — в центре города, у меня или у него на районе. Он часто опаздывал, потому что «уснул». Работал в службе доставки.

Когда встречались, мы никогда не ходили в кафе, а только в продуктовый магазин. Чаще всего покупали пельмени и потом варили их у него дома. То есть все, во что он финансово вложился за несколько месяцев, — это продукты, которые я ела у него в гостях.

Я пыталась намекать ему, что мне хочется ухаживаний, подарков. Но он отвечал, мол, «это должно идти от сердца». Должна признать, что все же средства контрацепции оплачивал он сам. Тут, видимо, шло от сердца! — смеется девушка.

Позже Надежда узнала, что парень экономил не просто так: он хотел решить жилищный вопрос. Но это все равно не стало достаточным оправданием в ее глазах — белоруска приняла решение расстаться.

— Я люблю, когда мужчина вкладывается в отношения, в том числе финансово. Кофе/кино/кафе — это финансово приемлемо для всех. Это же приятное времяпрепровождение и возможность узнать друг друга или сменить обстановку, если вы долго в отношениях, — убеждена девушка.

О мужской жадности на свиданиях

То, что человек скуповат, обычно можно увидеть c первых встреч. Продолжать общение с такими мужчинами белоруски обычно не хотят, но сами свидания запоминают в деталях и рассказывают потом как любимые анекдоты.

Анастасия в отпуске пошла на свидание с французом — взрослым и интеллигентным мужчиной, профессором. В ресторане все было отлично — до того момента, как принесли счет.

— Он открывает калькулятор в телефоне и высчитывает, что именно заказал. Ладно, думаю, европейцы — принято у них так: эмансипация, равные права. Хорошо, что деньги с собой были! Но когда я положила свою часть, он снова все пересчитал, вернул мне счет и с хитрым видом сказал: «Кажется, ты кое-что забыла посчитать, тут не хватает…»

А я действительно забыла, что заказывала десерт, — так получилось, будто облапошить его хотела!

Мне была неприятна вся эта ситуация, но я не стала ничего говорить, просто решила завершить свидание. Он был ужасно удивлен, что я не приняла приглашение зайти к нему в гости. И потом еще неделю писал, как я ему понравилась и что он ищет серьезных отношений.

Анастасия говорит, что это не единственный случай, когда на свиданиях с ней мужчины демонстрировали свою жадность.

— Был кавалер, вполне уверенный в финансовом плане айтишник, который заказал одну самую маленькую пиццу на двоих. Все бы ничего, но до этого я сказала, что не успела пообедать и очень голодна. Когда достала кошелек, чтобы разделить счет (я сделала это из вредности), он очень оскорбился. Вспоминаю это со смехом, но теперь перед свиданием всегда выясняю, как мужчина предпочитает поступить с оплатой счета, чтобы исключить подобные сюрпризы.

Ангелину поклонник повел на первое и единственное свидание в магазин «Каравай» (помните такой?). Решил угостить пирожными, но девушка не оценила.

— Он сказал, что это его любимое место в городе. Кто был в этом заведении, знает, что обстановка там более чем скромная. Мы взяли по чаю с пирожным, а потом он достал из рюкзака конфеты «Пчелка» и со щедрым видом угостил меня еще и ими.

Вообще, мне везло с таким типажом. Один парень пришел на свидание с коробкой конфет. Я сладкое не очень люблю, поэтому чувства были смешанные. С другой стороны, человек принес что-то с собой — вроде старался же, убеждала я себя тогда!

А потом мы пошли в кафе, он заказал чай на двоих и сказал: «Ну что, давай конфеты откроем». Обоим, надо заметить, к тому моменту было не по 16, а ближе к 30.

Катерина до сих пор не понимает, была это жадность или таким образом парень развлекался, наблюдая за реакцией девушки. Познакомилась она с ним в Tinder, молодые люди вместе пошли в стендап-клуб.

— Он спросил у меня, буду ли я что-то есть/пить. Я сказала, что да. Дальше последовала фраза: «Супер, сходи купи себе!» Аппетит пропал моментально, я взяла только пиво. Он заказал бургер, не доел до конца, спросил у меня, буду ли я его доедать. Конечно же я отказалась. Свидание подходило к концу, когда от парня поступило предложение встретиться в следующий раз у него, но с условием, что я куплю курочку и приготовлю! Больше мы не виделись.

А вот Елене понадобилось целых три свидания, чтобы сделать выводы о человеке. До этого встречи проходили чудесно: лето, прогулки, мороженое.

— На третьем свидании что-то пошло не так. Мой кавалер зашел за мной, и мы выдвинулись в город к Зыбицкой — потанцевать, послушать музыку, пропустить пару коктейлей. По дороге он решил зайти в кафе, взять себе пиво навынос. Я вежливо отказалась, ибо пиво не люблю, а вот воды попросила. И вдруг парень сообщает, что денег ему не хватает, мол, кошелек дома забыл, просит у меня. Ну, думаю, ладно, с кем не бывает. Заплатила и за пиво, и за воду.

Гуляли мы, гуляли, и принц мой предлагает сходить в Burger King перекусить. И тут я про себя раскидываю мозгами: «А как же ты, хлопчык, будешь платить, если денег у тебя нет?»

Заходим, он заказывает кучу еды, я резонно отмечаю, что есть не хочу, так что пусть берет только на себя. Он говорит: «Так это я только на себя». И снова пивасик. А затем контрольный выстрел: «Дай мне 30 рублей, дорогая». Достаю из кошелька последние 10 рублей и говорю, что я не брала с собой денег.

Ухажер скорчил мину, отказался от всего, кроме пива, но мои 10 рублей из рук забрал. Надо ли говорить, что настроения продолжать общение у меня не было? Мы дошли до дома, и он разразился тирадой: «Все вы, женщины, одинаковые, жадные и меркантильные».

О подарках, которые стали плевком в лицо

Иногда отношения развиваются неплохо, но подарки все портят. Марина встречалась с парнем год — до того момента, пока он с гордостью не вручил ей поддельные духи.

— Как-то так получилось, что 8 Марта ознаменовалось лишь букетом, мой день рождения в августе мы отпраздновали чисто символически, и вот на Новый год я жирно намекнула, что мне будет приятно получить духи. Я даже подсказала, какие именно хочу. Получила. Он купил где-то на рынке копию в огромном объеме. Бутылочка была на 200 мл — наверное, чтобы сразу и на всю жизнь.

Марина уверяет, что молодой человек отлично разбирается в брендах и, скорее всего, осознанно купил именно подделку.

— Купи он аккуратную копию, я могла бы списать это на недоразумение. Но той бутылочкой легко можно было убить, если прицелиться. И такое мужчина дарит осознанно! Это не бедный студент, не человек, который находится в сложной ситуации, — просто такая жадная натура! Я тогда сочла это оскорблением, но была счастлива, что у меня вовремя открылись глаза. После того подарка я с парнем рассталась.

Оксана тоже на всю жизнь запомнила широкий жест одного из своих поклонников. И сразу же прекратила с ним отношения.

— Ему было около 30 лет, работящий, паркетчик, руки растут откуда надо, настоящий профессионал. Я присматривалась к нему, думала, что он экономный, домовитый, но нет. Его подарок помог мне вовремя увидеть разницу между «жадный» и «прижимистый».

В общем, приходит он в гости. Но не с пустыми же руками идти. Передает мне мешок телячьих костей — типа «для ребенка». И вид такой, как будто у него полцарства в пакете и кольцо в кармане. Я тогда сразу поняла, что он патологически жаден. Ушел вдаль вместе со своими костями.

О мелочности после развода

Иногда люди успешно маскируются и показывают себя во всей красе уже в браке или после развода. Алена прожила с мужем 16 лет. Уверяет, что он айтишник с зарплатой около $2 тыс. Несмотря на хороший доход, мужчина никогда не отличался щедростью.

— Мне в браке он особо ничего не жалел, но другим — постоянно. Если у нас были гости и я хотела их чем-то угостить, то должна была сначала спрашивать его разрешения. И он довольно часто говорил «нет», даже своим родителям жалел какой-то вкусной еды — угостить пирогом или коробку конфет открыть. С друзьями то же самое.

Что-то лежит в холодильнике, я хочу угостить, а он говорит: «Нет, у меня на это были планы». Я сначала была в шоке, а потом привыкла, не хотела его огорчать.

Алена всегда старалась быть экономной и тратила минимум денег на себя и детей. Телефоны «донашивала» за мужем, а свою заплату пускала на хозяйственные нужды.

— Если вдруг я тратила деньги на благотворительность или нужно было съездить куда-то по общественным делам, бывшего мужа это напрягало. Это же и время, и бензин! А я по натуре, как оказалось, очень щедрый человек. После развода у меня прямо как выключатель щелкнул — все встало на свои места. Теперь я много всего дарю, много трачу на благотворительность, балую детей. Когда у меня гости, кормлю всем, что есть, хоть бы и последнее пришлось выгребать из закромов.

После развода Алена съехала с квартиры мужа — почти вся техника и мебель остались у него.

— По сути, он это все и покупал, пусть радуется. Единственное, что я забрала с собой, — это его телефон. Три года к моменту развода я им пользовалась, а потом он потребовал его назад: мол, можно попробовать продать. Но я не вернула — вот такая меркантильная, — шутит белоруска.

Алена уверяет, что алименты бывший муж на детей не платит, но она относится к этому спокойно, не хочет «накалять обстановку».

— По уровню участия в жизни детей он сейчас друг по переписке. Общается, звонит почти каждый день, присылает подарки на день рождения. Но когда я говорю о каких-то затратных вещах — очках или брекетах для детей, огрызается, говорит, что он «не денежный мешок». О еде и одежде я даже не вспоминаю. В целом у меня сейчас с деньгами все нормально, поэтому стараюсь не обострять. Это остается лишь хорошей темой, чтобы позакатывать глаза с подругами.

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