Россия отправляет на фронт «творческие бригады» 18.12.2022, 10:56

1,354

Британская разведка раскрыла планы оккупантов.

Россия создает так называемые «творческие бригады» и отправляет на фронт музыкальные инструменты, чтобы поднять боевой дух деморализованных оккупантов.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

Российские СМИ недавно заявили, что Минобороны создает две «фронтовые творческие бригады». В ее ряды войдут оперные певцы, актеры и артисты цирка. Это произошло после провальной кампании Минобороны РФ, направленной на поощрение россиян присылать музыкальные инструменты солдатам.

«Военная музыка и организованные развлечения для войск имеют давнюю историю во многих армиях, но в России они тесно переплетены с концепцией идеологического политического образования советских времен», - объясняет разведка.

Разведчики отмечают, что низкий моральный дух делает оккупационные войска уязвимыми. В первую очередь речь идет о больших потерях, плохом руководстве, проблемах с зарплатами, нехватке техники и припасов, а также целях войны.

«Усилия творческих бригад вряд ли существенно снимут эти опасения», - подчеркнули в разведке.

Напомним, в Госдуме РФ хотят отменить наказание за преступления, совершенные на оккупированных территориях Украины якобы «в интересах РФ».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».