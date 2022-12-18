Политзаключенную Елену Гнаук поместили в ПКТ почти до конца зимы 1 18.12.2022, 11:01

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На 65-летнюю женщину давят в гомельской колонии.

На 65-летнюю политзаключенную Елену Гнаук сильно давят в гомельской женской колонии. Ее лишили почти всех передач, звонков и свиданий, а теперь перевели в помещение камерного типа, сообщает «Белсат».

С момента перевода в гомельскую колонию в августе 2022 года Елена Гнаук начала бороться за свои права, что очень не понравилось администрации колонии. В отношении женщины стали применять различные наказания. Политзаключенная лишена почти всех передач, звонков и свиданий и переведена в помещение камерного типа, где будет находиться до 24 февраля. ПКТ – одно из самых суровых наказаний в колонии.

В целом Гнаук стала фигуранткой четырех уголовных дел. По двум из них ранее ее осудили к трем годаам «домашней химии».

Тогда Елена Гнаук продолжила активную деятельность, писала обращения к властям и снимала видео. Например, женщина рассказала о курдских семьях и положении мигрантов в Беларуси. Власти посчитали это распространением «заведомо ложных сведений о правовом положении иностранных граждан в Республике Беларусь, что было направлено на причинение существенного вреда государственным интересам». В результате на Гнаук завели еще два уголовных дела: «дискредитация Беларуси» и «клевета на Лукашенко».

17 июня этого года в суде Пружанского района огласили приговор: три с половиной года лишения свободы в условиях общего режима и штраф в размере 3200 рублей.

В октябре КГБ включил Гнаук в «экстремистский» список.