Разменная монета: подпольщики узнали, чем пожертвует Лукашенко на переговорах с Кремлем 18.12.2022, 11:14

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Визит Путина и Шойгу в Беларусь назначен на 19 декабря.

Россия пытается получить контроль над белорусским оборонно-промышленным комплексом для дальнейшей агрессии против Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В Центре напомнили, что РФ уже перевела свой оборонно-промышленный комплекс на усиленную работу, чтобы вести активные боевые действия на территории Украины, а также планирует увеличить гособоронзаказ в 2023 году. Кроме того, Кремль намерен наладить собственное производство иранских беспилотников типа Shahed-136. Однако и этого Путину мало.

По данным белорусского подполья, в рамках деятельности «союзного государства» с Беларусью россияне пытаются получить контроль над белорусским ОПК.

«В частности, эта тема была одной из тех, которую обсуждал министр обороны РФ Шойгу во время своего визита в Беларусь в начале декабря. В то же время возможность полноценно использовать белорусский ОПК может стать «разменной монетой» во время переговоров диктаторов Путина и Лукашенко в Минске. планируется на 19 декабря», – говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления отмечает, что Путин продолжает давить на Лукашенко для прямого втягивания военных Беларуси в войну в Украине.

Напомним, 19 декабря российский диктатор Владимир Путин приедет в Беларусь на переговоры с Александром Лукашенко. На встрече Путин будет с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Также известно, что на этих переговорах будет министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

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