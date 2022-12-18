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Российские «элитные» подразделения понесли серьезные потери в Украине

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  • 18.12.2022, 11:21
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Российские «элитные» подразделения понесли серьезные потери в Украине

Американские аналитика раскрыли интересные детали.

Военное командование России гонит на верную смерть не только «мобиков». Как свидетельствуют данные аналитиков ISW, в войне против Украины серьезные потери понесли также элитные подразделения врага.

В Институте по изучению войны (ISW) ссылаются на статью в The Washington Post от 16 декабря. В ней говорится о немалых потерях 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Объединенного стратегического командования Северного флота. Это была одна из первых частей, пытавшихся атаковать Харьков. И ее бойцов мужественные украинские военные уничтожили.

В издании подчеркивают, что причиной этого стали «эндемическая (постоянная – ред.) коррупция, стратегические просчеты». Кроме того, в Кремле не смогли оценить возможности как собственной армии, так и противника.

Все это превратило мощную 200-ю мотострелковую бригаду на слабое, деморализованное подразделение. Его к тому же искусственно наполняли неопытными призывниками. Все это – очередная демонстрация того, что более широкие российские силы истощены. А еще это серьезно ущемляет боевые возможности врага.

К каким потерям готов Путин

На этот вопрос нашли ответ обозреватели из NYT. Они убеждены, что в войне против Украины Владимир Путин не будет жалеть собственное население. Он готов к тому, что погибнет до 300 тысяч солдат.

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