Ученые выяснили, как кофе влияет на печень 7 18.12.2022, 11:29

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Результаты исследования с участием 4500 человек удивили всех.

Ученые из США утверждают, что кофе полезен для печени. Теперь, когда будете бодриться чашечкой эспрессо или капучино по утрам, помните, напиток чистит этот важный орган и уменьшает жесткость ее тканей. В новом исследовании приняли участие 4500 взрослых, и его результаты удивили всех.

Об этом сообщает CGH.

В исследовании приняли участие американцы. Они добровольно прошли эластометрию, чтобы установить степень фиброза печени, а потом пили кофе и время от времени сдавали анализы. Ученые смогли найти связь между потреблением напитка и состоянием печени.

У тех добровольцев, которые ежедневно выпивали 3 чашки кофе, показатели жесткости были меньше в 3 раза. В добавок к этому, у кофеманов риски развития фиброза печени на много ниже, чем у тех людей, которые отдают предпочтение чаю. А еще снижается уровень холестерина.

Поэтому, каждый, кто ранее утверждал, что кофе — это вредный напиток, теперь должен пересмотреть своё отношение. Потому что польза кофе доказана научным методом.

Кстати, кофе без кофеина никак не влияет на состояние печени. Растворимые гранулированные напитки малоэффективны. Необходимо пить именно настоящий напиток, который нужно заваривать в турке или кофеварке. Именно в нем содержится тот самый полезный кофеин.

Качество зерен, уровень обжарки — это все не играет большой роли. Главные требования к напитку:

чтобы он заваривался;

выпивать не менее 3 порций в день.

В Великобритании тоже изучали пользу кофеина. Там исследование показало, что три чашки кофе в день снижают риск развития хронических заболеваний печени на 20%, а риск смертности от болезней печени снижается на 49%.

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