Пылает российская техника и танки: как ВСУ используют британские высокоточные ракеты Brimstone 2

Пылает российская техника и танки: как ВСУ используют британские высокоточные ракеты Brimstone 22
- 18.12.2022, 11:37
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Британия подтвердила на видео отправку в Украину мощного оружия.
Великобритания подтвердила, что в рамках военной поддержки отправила Украине высокоточные ракеты Brimstone 2.
Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Twitter.
В рамках пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным Силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2.
«Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании российского наступления», - говорится в сообщении.
Ракеты с высокоточной наводкой: что известно Brimstone 2, которые Британия предоставила ВСУ
Как отмечают в Лондоне, новый тип ракет Brimstone 2 не позволит захватчикам продвинуться ни на метр. Однако следует заметить, что аэродром, на который прибыло оружие, неизвестен. Очевидно, это военная тайна.
«Эта высокоточная управляемая ракета была первоначально разработана для использования с самолета для ударов типа «воздух – земля». А вот украинские сухопутные войска успешно используют ее для поражения таких целей, как бронетехника и танки», – говорится в ролике от Минобороны Британии.
🎬 As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 17, 2022
This aid has played a crucial role in stalling Russian advances.
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦pic.twitter.com/SpVnWqeiVm
Что нужно знать о Brimstone 2
Эта модель ракет имеет очень высокую максимальную дальность, а также улучшенную комбинированную систему самонаведения, программного обеспечения и планера. Собственно, принцип работы этой системы состоит в том, что работа базовой радиолокационной головки самонаведения, способной выделять наземные цели, сочетается с классической полуактивной лазерной системой.
Это позволяет работать в режиме «выстрелил и забыл» – к тому же система делает невозможным наведение двух ракет на одну цель.