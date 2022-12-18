Пылает российская техника и танки: как ВСУ используют британские высокоточные ракеты Brimstone 2 2 18.12.2022, 11:37

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Британия подтвердила на видео отправку в Украину мощного оружия.

Великобритания подтвердила, что в рамках военной поддержки отправила Украине высокоточные ракеты Brimstone 2.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Twitter.

В рамках пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным Силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2.

«Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании российского наступления», - говорится в сообщении.

Ракеты с высокоточной наводкой: что известно Brimstone 2, которые Британия предоставила ВСУ

Как отмечают в Лондоне, новый тип ракет Brimstone 2 не позволит захватчикам продвинуться ни на метр. Однако следует заметить, что аэродром, на который прибыло оружие, неизвестен. Очевидно, это военная тайна.

«Эта высокоточная управляемая ракета была первоначально разработана для использования с самолета для ударов типа «воздух – земля». А вот украинские сухопутные войска успешно используют ее для поражения таких целей, как бронетехника и танки», – говорится в ролике от Минобороны Британии.

🎬 As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid has played a crucial role in stalling Russian advances.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦pic.twitter.com/SpVnWqeiVm — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 17, 2022

Что нужно знать о Brimstone 2

Эта модель ракет имеет очень высокую максимальную дальность, а также улучшенную комбинированную систему самонаведения, программного обеспечения и планера. Собственно, принцип работы этой системы состоит в том, что работа базовой радиолокационной головки самонаведения, способной выделять наземные цели, сочетается с классической полуактивной лазерной системой.

Это позволяет работать в режиме «выстрелил и забыл» – к тому же система делает невозможным наведение двух ракет на одну цель.

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