Под Гродно клещи кусают людей даже зимой 6 18.12.2022, 11:41

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Белорус заразился клещевым энцефалитом на охоте.

В Гродно у мужчины диагностирован клещевой энцефалит, сообщает «Перспектива».

«Мужчина неоднократно ощущал, что к нему присасываются членистоногие, однако не придавал значения этому, извлекал клещей самостоятельно», – пояснила врач-эпидемиолог Гродненского зонального ЦГЭ Анна Капустинская.

В этот раз мужчина заразился на охоте. После извлечения клеща он почувствовал себя плохо, и обратился к медикам. Среди жалоб была головная боль, тошнота и высокая температура, доходившая до 39 градусов.

«Мы настоятельно рекомендуем прививаться тем, кто часто посещает лес. Пострадавшие от укусов должны обязательно обратиться в поликлинику даже после самостоятельного удаления клеща, где за ними будет установлено медицинское наблюдение и назначено профилактическое лечение», – добавила врач-эпидемиолог.

Укус клеща может быть опасен, так как членистоногое – переносчик по крайней мере десяти инфекционных заболеваний, в том числе клещевого энцефалита и болезни Лайма.

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