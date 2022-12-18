Россияне начали задавать неудобные вопросы Путину 14 18.12.2022, 11:47

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Наступило «похмелье»?

В России провели социологический опрос, в процессе которого респондентам задали всего один вопрос: «О чем бы вы спросили президента Путина, если бы появилась такая возможность?»

Большинство опрашиваемых россиян ответили однозначно: «Когда закончится война?»

Видео плебисцита опубликовал телеграм-канал «Украина 365».

Примечательно, что после аннексии Крыма практически все опросы, и правительственные, и независимые, показывали, что большинство россиян поддерживают преступные действия Путина по отношению к Украине.

Во время полномасштабного вторжения войск РФ 24 февраля 2022 года эту «спецоперацию» также поддерживало большинство населения РФ.

Однако после объявления мобилизации, раздачи повесток, тревожных вестей с фронта и гробов многие россияне, похоже, начинают трезветь.

Очень высокий процент опрошенных не скрывает своего депрессивного настроения и хотят, чтобы война с Украиной как можно быстрее закончилась. При этом многие называют ее именно войной и лишь некоторые «спецоперацией».

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