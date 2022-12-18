У Зеленского рассказали о ловушке для войск РФ на Донбассе 18.12.2022, 12:09

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За день ВСУ выводят из строя по батальону россиян.

Город Бахмут в Донецкой области для украинских военных важен только в том плане, что там для российских захватчиков устроена ловушка.

Бойцы ВСУ удержат Бахмут, поделился мнением советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью журналисту и основателю издания «Гордон» Дмитрию Гордону.

По его словам, даже если представить невероятную вещь, что защитники Украины покинули Бахмут, то это абсолютно ничего не решает.

«Он даже оперативно неважен. Он не имеет никакого значения, по сути. То есть он важен только в одном: мы им устроили ловушку, где жжем их последние резервы. Они могут, конечно, еще собрать, но пока есть», - сказал собеседник.

Арестович добавил, что на этом направлении украинские бойцы за день «выводят из строя, видимо, батальон (400-800 человек - Ред.)».

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