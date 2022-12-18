«Динамо-Брест» выплатило украинскому футболисту долг в $600 тысяч 1 18.12.2022, 12:13

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Помог «известный бизнесмен».

Брестское «Динамо» погасило задолженность перед украинцем Евгением Хачериди. Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) постановил, что белорусский клуб должен заплатить 600 тысяч долларов.

По словам «губернатора» Брестской области Юрия Шулейко, «погашение неустойки было возложено на «известного брестского бизнесмена», имевшего отношение к обоим клубам высшей лиги — «Динамо-Брест» и «Руху».

Очевидно, речь идет об Александре Зайцеве, пишет «Трибуна». Он несколько лет финансировал «Динамо», а затем переключился на другой проект из Бреста — «Рух». 28 февраля 2022 года стало известно, что этот клуб снялся с чемпионата Беларуси. Причина — санкции, которые США наложили на Зайцева.

Что касается Хачериди, то он заключил контракт с «Динамо» в январе 2020 года, когда клуб не испытывал проблем с деньгами. Через год Евгений покинул команду — как сообщалось, в одностороннем порядке из-за нарушений клубом обязательств. Вскоре украинец решил обратиться в суд и требовать неустойку за невыполнение условий контракта. Изначально сумма компенсации составляла миллион долларов.

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