ВСУ громят оккупантов из американских MLRS M270: впечатляющие кадры

ВСУ громят оккупантов из американских MLRS M270: впечатляющие кадры1
- 18.12.2022, 12:15
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Российским войскам принесли «утренний кофе».
Утро у российских оккупантов начинается не с кофе, а с ударов MLRS M270 по их позициям. Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать врагов на украинской земле.
В сети опубликовали видео с работой американской РСЗО.
ВСУ не только отбивают атаки российского оккупационно-террористического войска на Бахмутском направлении в Донецкой области, но и регулярно наносят врагу значительные потери благодаря эффективному использованию MLRS M270.