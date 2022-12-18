ВСУ громят оккупантов из американских MLRS M270: впечатляющие кадры 1 18.12.2022, 12:15

4,744

Российским войскам принесли «утренний кофе».

Утро у российских оккупантов начинается не с кофе, а с ударов MLRS M270 по их позициям. Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать врагов на украинской земле.

В сети опубликовали видео с работой американской РСЗО.

ВСУ не только отбивают атаки российского оккупационно-террористического войска на Бахмутском направлении в Донецкой области, но и регулярно наносят врагу значительные потери благодаря эффективному использованию MLRS M270.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».