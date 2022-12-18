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Гиркин заявил о стратегическом поражении России

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  • 18.12.2022, 12:28
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Гиркин заявил о стратегическом поражении России

Международный террорист расстроен тем, что за провал в войне «никто не ответит».

Экс-глава террористов так называемой «ДНР», россиянин Игорь Гиркин (Стрелков) начал скулить о том, что за 10 месяцев войны против Украины Россия ничего не достигла. Он признал, что страна-агрессор РФ потерпела стратегическое поражение в этой войне.

Он жалуется, что Украину не удалось разгромить за это время, а за провалы российской армии «никто не ответит». Фрагмент видео с исповедью разочарованного Гиркина опубликовал журналист Денис Казанский.

«Скоро исполнится 10 месяцев войны. Нанесены самые тяжелые поражения стратегического характера. Потому что сама атака и то, что Украина не разгромлена за это время, более того – даже близко не видно конца войны – это стратегическое поражение. И за него никто не ответил. Вообще никто. И никак», – заявил Гиркин.

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