СМИ: Лукашенко притворился больным накануне визита Путина в Минск 25 18.12.2022, 12:33

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Диктатор симулирует грипп.

В СМИ появилась информация, что Лукашенко пытался сорвать визит главы РФ Владимира Путина в Беларусь, который запланирован на понедельник, 19 декабря.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на российские телеграм-каналы.

«В субботу утром Путину доложили, что Лукашенко плохо себя чувствует, а через несколько часов беларуская сторона осторожно сообщила, что у него грипп», - говорится в сообщении.

Российский президент, по информации издания, скептически отнесся к этим сообщениям.

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