СМИ: Лукашенко притворился больным накануне визита Путина в Минск

СМИ: Лукашенко притворился больным накануне визита Путина в Минск25
- 18.12.2022, 12:33
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Диктатор симулирует грипп.
В СМИ появилась информация, что Лукашенко пытался сорвать визит главы РФ Владимира Путина в Беларусь, который запланирован на понедельник, 19 декабря.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на российские телеграм-каналы.
«В субботу утром Путину доложили, что Лукашенко плохо себя чувствует, а через несколько часов беларуская сторона осторожно сообщила, что у него грипп», - говорится в сообщении.
Российский президент, по информации издания, скептически отнесся к этим сообщениям.