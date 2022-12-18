Над городом поднимается дым и пламя: как выглядит Бахмут с высоты птичьего полета 18.12.2022, 12:40

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Батальон разведки «Скала» наносит огневое поражение оккупантам.

Украинский Бахмут в Донецкой области сейчас является самой горячей точкой фронта, где оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ под городом. Захватчики круглосуточно обстреливают его из всех видов вооружения, однако наши защитники дают им достойный отпор.

Так, вокруг населенного пункта раздаются взрывы, а над ним в небо вздымается дым. Новые кадры оттуда показал украинский журналист, редактор «Цензор. Нет» Юрий Бутусов, защищающий страну на передовой.

Отснятые кадры с высоты демонстрируют город, который уже похож на привидение. Там вражескими обстрелами повреждено каждое здание, на пустых улицах не увидеть людей, а только разбросанные обломки. С окрестностей и в самом Бахмуте раздаются взрывы, в разных районах видны пожары и задымления.

«Так сейчас выглядит Бахмут. Оборона города продолжается. Россияне постоянно атакуют. Враг из артиллерии и минометов уничтожает гражданскую инфраструктуру, пытается развязать уличные бои», – объяснил Бутусов.

По его словам, батальон разведки «Скала», совместно с другими бригадами и подразделениями ВСУ, наносит огневое поражение оккупантам.

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