Ученые придумали, как искать корабли инопланетян 3 18.12.2022, 12:47

1,326

Американские физики предложили новый метод.

Пресловутый парадокс Ферми беспокоит не только уфологов с футурологами, но и полноценных ученых. Слишком много признаков того, что жизнь во вселенной не может быть уникальным земным явлением. При этом до сих пор человечество не встретило ни одного свидетельства других разумных цивилизаций. Одна из гипотез — наши инструменты недостаточно хороши или неправильно настроены для их поиска, следовательно, необходимо придумывать новые методы.

Или новые способы использования инструментов, уже имеющихся в арсенале астрофизиков. Например — гравитационно-волновых обсерваторий. Логика следующая: если высокоразвитая цивилизация захочет путешествовать на масштабах галактики, она рано или поздно построит гигантский или быстрый корабль. Возможно, и огромный и быстрый одновременно. А где большая масса, либо ускорения до скоростей в единицы или даже десятки процентов от скорости света, там возникают колебания пространства-времени. Которые мы и называем гравитационными волнами.

Огромный плюс гравитационно-волновых детекторов в качестве инструментов поиска внеземных цивилизаций — их поле обзора. В отличие от оптических или радиотелескопов, которые имеют крайне узкое «поле зрения», детекторы гравитационных волн «смотрят» на все небо сразу.

Несколько физиков из ведущих американских университетов и научных организаций рассмотрели подобную идею в деталях. С их подробными выкладками можно ознакомиться на портале предварительных публикаций (препринтов) arXiv. Если в общих чертах, то, конечно, выглядит, как фантастика, но вполне реалистичная и законов природы не нарушающая.

Расчеты в этой работе показывают, что наиболее чувствительные из существующих детекторов гравитационных волн — наземные интерферометры LIGO, VIRGO и KAGRA, — позволяют зафиксировать корабли инопланетян в радиусе до ста килопарсек от Земли (326 156 световых лет). То есть, далеко за пределами Млечного Пути, диаметр которого всего 105,7 тысячи световых лет. Правда, корабли инопланетян должны иметь массу порядка десяти Юпитеров и ускоряться до 10% от скорости света.

Минимальный порог обнаружения с имеющимися инструментами — объект массой примерно в Меркурий, разгоняющийся до сопоставимой скорости. Правда, засечь его получится уже в радиусе «всего лишь» 32 световых лет — в окрестностях ближайших к Солнцу звезд.

Колоссальная масса быстро ускоряющихся кораблей (RAMAcraft) — не фантастическое допущение. Даже для путешествий между соседними звездами за разумные сроки требуются огромные количества рабочего тела. Законы Ньютона никто не отменял. А если речь идет о цивилизациях, способных колонизировать значительную часть галактики, то им, скорее всего, понадобятся корабли, перевозящие целые популяции в пределах срока жизни считанных поколений.

Альтернативные способы передвижения вроде «варп-технологий» и Пузыря Алькубьерре ситуацию упрощают. Масса построенных на их основе кораблей тоже будет огромной — единицы или десятки юпитерианских, но скорость движения выше. Кроме того, сам принцип их работы подразумевает искривление пространства-времени, а значит и создание гравитационных волн. Такие объекты должны быть обнаружимы на еще больших дистанциях.

Вдобавок, в ближайшие годы начнется создание еще более чувствительных гравитационно-волновых обсерваторий — космических Big Bang Observer и DECIGO. С их помощью эффективность поиска возрастет на порядок.

Правда, есть проблема: необходимо знать, что искать. Вполне вероятно, следы летающих по Млечному Пути кораблей инопланетян человеческие инструменты уже фиксировали, просто мы не отличили их от естественных источников. Методам анализа данных посвящен целый раздел описываемой научной работы. Вполне возможно, что в обозримом будущем у исследователей, занимающихся поиском внеземных цивилизаций, появятся невероятные объемы данных для изучения. Если научное сообщество, конечно, согласится с предложенными тезисами. Со стороны они выглядят более чем разумными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».