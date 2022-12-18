«Обувь для собак — практически по цене человеческой» 18.12.2022, 13:02

Фото: tut.by

Белорусы показали, как утепляют на зиму своих питомцев.

Белорусы берегут своих питомцев и, когда на улице холодно, одевают их в специальные куртки и комбинезоны. Некоторые лапы и вовсе бегают по дорогам в ботиночках. Журналисты «Зеркала» попросили читателей прислать фото любимцев в их зимней (или домашней) одежде и немного рассказать о них.

«По снегу босиком ходить отказывается — втягивает лапки в комбинезон, как черепашка»

Это йоркширский терьер Лиза, ей полтора года. Зимой на улице она мерзнет, поэтому хозяйка обязательно одевает ей комбинезон и шапочку. Вот так Лиза недавно ходила со своим человеком в магазин за продуктами.

— У собачек этой породы нет подшерстка, а структура шерсти — как человеческий волос, — объясняет читательница. — В зимнем комбинезоне мы выходим на улицу, когда там температура от 0 градусов и ниже. Одеваться йорки не очень любят, но когда Лиза засидится дома, спокойно переносит процедуру одевания: хочет гулять!

А это столичный французский бульдог Тайсон, ему уже 2,5 года. На улицу в одежде он ходит с октября. Его владелица рассказывает, что теплый костюм на зиму ее собаке найти непросто.

— На нашего «бульдозера» его купить проблематично, толстоват он. С похолоданием, помимо костюмов, есть еще проблема с реагентами, которыми посыпают дороги, — они сильно разъедают лапки, хоть мы и смазываем их специальными кремами.

Патрик — чихуахуа из Гродненского района. На улице маленькая от природы собака хоть и мерзнет, но в одежде гулят не любит, говорит ее хозяйка Ольга. Не один сезон привыкал к куртке, а теперь у него новая задача — полюбить шапку с большим черным помпоном.

Кот Матис из Минска тоже не радуется, когда его одевают в специальную кошачью «футболку», но мерзнет дома, когда за окном холодно. Поэтому владельцы утепляют его, когда на улице температура падает ниже 10 градусов тепла. У Матиса есть брат Луис, и у него своя одежда.

Еще один питомец, который замерзает в белорусской столице, — Мерседес (хозяйка уточняет, что ударение в кличке ее собаки — на второй слог) породы левретка. Когда на улице меньше, чем +15°C, Мерседес выходит на прогулки в своих уличных костюмах. У нее дома, кажется, целый гардероб!

— Сначала кофточка, потом добавляем жилеточку, потом по мере похолодания меняем жилетку на попону, а уже из попоны — в теплый комбинезон. Зимой еще одеваем сапожки и шапку, — описала процесс минчанка. — К процедуре одевания-раздевания Мерседес относится совершенно спокойно, потому что приучена с детства. Но по снегу босиком ходить отказывается — втягивает лапки в комбинезон, как черепашка. Она почти лысенькая, чувствительна к холоду и уж очень теплолюбивая. Для этой породы одежда — необходимость.

«Обувь для собак — практически по цене человеческой»

Женщина рассказала, что искать костюмы для ее питомца — непросто в Беларуси. Об этом говорит и еще одна минчанка, владелица другой редкой бесшерстной породы собак. Собеседница объясняет, что покупать одежду для собак — довольно дорого, особенно для средних и крупных пород. Еще и трудно найти нужный размер. Поэтому своему Ксоло она смастерила костюм сама.

— Я шить не училась и не умею, но вынуждена была сшить этот комбинезон сама, так как готовые, во-первых, не подходят по фигуре, а во-вторых, очень дорогие, особенно если изготавливать по индивидуальным меркам. Нашего размера зимний комбез стоит около 150−170 рублей. Тот, что я сделала за четыре вечера за швейной машинкой, обошелся в 20. А обувь для собак — практически по цене человеческой. Поэтому осваиваем смежные профессии и достаем бабушкины швейные машинки, — смеется она.

— Одевать Ксоло нужно почти весь год: от дождя, от солнца (да, он на солнце обгорает). Дома спит всегда в пижаме (ее я тоже сама сшила, выкройку просто срисовала с его купленного комбинезона).

А вот ши-тцу Джессика дожидается легких морозов, и только потом выходит в своем зимнем костюме. Хозяйка говорит, что сначала ее любимица вообще не хотела одеваться, но со временем привыкла.

«У меня кот строгого режима!» — написала в редакцию еще одна читательница. Кот сам из Минска, но недавно со своей белорусской семьей переехал в Литву.

— Его зовут Луксор, одеваться он ненавидит! Шерстяные свитера превращает в пушистые ангорские вылизыванием. Майку не трогает, но часто в ней путается. Одежда — это совсем крайний случай, когда совсем холодает. Ему проще свить себе гнездо из одеял или пледа на кровати, — добавила она.

Бади и Дизель (их породы — басенджи и чирнеко дель этна) тоже уехали из Беларуси и сейчас живут в Варшаве. У псов нет подшерстка, поэтому они мерзнут, когда на улице даже пять градусов тепла. А в дождь они надевают дождевики.

А этот пес — из Логойска. Его заметил местный житель и прислал нам фото. Мужчина говорит, что собака, возможно, потерялась и сейчас ищет хозяев или новый дом и нуждается в помощи.

— Он живет во дворе многоквартирного дома у школы № 3 в Логойске. Так спокойно и доброжелательно собачонка провожает взглядом проходящих мимо школьников и их родителей. Некоторое время назад местные жители думали, что животное потерялось, и в соцсетях активно искали владельца. Полагаю, этим свитером обозначили статус пёсика, — написал мужчина.

Так гуляет Лея — джек-рассел из Гродно. Одежду, как и ее сородичи, она носить не любит, но терпит.

«Тайсан, когда видит, что в руки берут комбинезон, сразу убегает, иногда прячется»

Шпиц Винни из Жлобина, хотя и носит теплую шерсть, уже в небольшие морозы тоже надевает комбинезон.

— Одеваем от -5°C, а еще в ветреную погоду, мокрый снег и дождь. Из-за специфической шерсти (у него пух) Винни быстро намокает. Мы пробовали одевать дождевик-комбинезон, но ему было некомфортно. А вот к кофте с широкими рукавами на кнопках относится хорошо. Мне кажется, он даже понимает, что так теплее, и снег не налипает на пузико.

Еще один шпиц, трехлетний Кевин из Гомеля, тоже ходит на улицу зимой в теплом комбинезоне. Его владелица рассказывает, что в начале зимы, когда снова приходится привыкать к одежде, иногда пес даже не хочет сдвигаться с места, как бы его ни уговаривали пойти гулять.

— Это очень забавно. Мама всегда хохочет и снимает на видео. А через время привыкает и уже носится по снегу, костюм ему ни капельки не мешает.

Примерно при такой же погоде хозяева утепляют и Шкоду, пекинеса из Оршанского района. И, кажется, об отношении Шкоды к одежде отлично говорит выражение ее мордочки. А у белой собаки Кьяры из Турова — красный свитер для холодов. И она к нему относится прекрасно. «Надо — значит, надо», — написал хозяин.

— У нас метис бигля Тайсан, — написала в редакцию еще одна белоруска, — Он мерзнет, он очень теплолюбивый, дома спит только под одеялом и прижавшись к хозяевам. В слякоть мы всегда надеваем комбинезон, зимой — вязанную кофту. Хотя одеваться не любит. Это выглядит очень смешно: когда видит, что в руки берут комбинезон, сразу убегает, иногда прячется. Но как только одеваем, уже ведёт себя хорошо.

Дакси и Алиса из Гродно носят шапки, которые им связала бабушка.

— Дакси не очень доволен, но что поделать. Температура непредсказуемая, так что одеваем, когда снег идет и даже маленький мороз. Алисе недавно делали операцию, была сломана задняя лапка, но уже все хорошо. Для меня она больше, чем кошка, — любимцев описала хозяйка.

Гриффоны Гномыч и Мандаринка тоже всю осень гуляют в своей естественной собачьей шубе, а когда на улице морозы больше 10 градусов, надевают комбинезоны. В ботинках псы не ходят — хозяева тоже используют специальный воск для их лап, который защищает от реагентов и обморожения.

Пудели из Молодечно — мама и дочь Люся и Ева, зимой гуляют в пуховиках. У каждой — свой. А вот так собаки будут встречать Новый год.

А такой забавный костюм — у Вафли из Минска. Еще у нее есть косынка.

И вот еще одни обладатели новогодних костюмов — кот Лилок и такса Мимишка. «И под елкой красота будет крутиться, и на улице не холодно», — говорит их хозяйка.

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