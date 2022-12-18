Встреча Путина с Лукашенко: без ответа остался только один вопрос 12 18.12.2022, 13:16

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Глава РФ не случайно берет с собой в Минск Шойгу.

19 декабря в Минск с рабочим визитом прилетает Владимир Путин. Чем вызван неожиданный приезд главы РФ в белорусскую столицу?

На вопрос «СН плюс» отвечает экономист Лев Марголин.

– Ожидать можно чего угодно: и дальнейшего давления с целью принудить Вооруженные силы Беларуси вступить в войну на стороне России, и предоставить запасы вооружений, которые явно где-то еще остались на складах, и одолжить офицерский состав, которого так не хватает в российской армии. Ведь параметров совместной группировки войск никто не называл: возможно, возьмут роту российских «мобиков» и назначат им в командование 5-6 белорусских офицеров, – допускает Лев Марголин.

– Не исключено, что Путин решил проинспектировать «западные рубежи обороны»: ведь Россия воюет не с Украиной, а с НАТО, как пишут российские СМИ. А заодно пропаганда покажет, что Путин держит все на контроле.

Результаты встречи мы узнаем уже только постфактум. Но после нее анонсирована совместная пресс-конференция, что само по себе уже является прогрессом, значимым фактом.

Остается один-единственный вопрос, на который пока нет ответа. Почему не Лукашенко полетел в Москву, а Путин собрался навестить Беларусь? И берет с собой министра обороны Шойгу, а не министра экономики? Значит, речь пойдет о военных проблемах – не будет же Шойгу обсуждать выделение кредита.

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