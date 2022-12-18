«Мы уезжали, а она в слезах оставалась на границе» 2 18.12.2022, 13:27

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Белорус из Испании ищет девушку, которой полтора года назад помогал по пути в Варшаву.

Олег родом из Мозыря, но живет в Испании. Полтора года назад по дороге из Беларуси в Польшу в автобусе мужчина познакомился с девушкой, которая ехала в Варшаву на учебу. Из-за проблем с документами студентку не пропустили через границу. Увидев, что через СМИ люди находят тех, с кем их связывают добрые истории, Олег решил отыскать попутчицу, чтобы узнать, как у нее дела. Его историю рассказывает блог «Люди».

Сегодня в городе Памплона, где живет Олег, пасмурно, а в те дни, о которых дальше пойдет речь, дождило. Календарь показывал конец августа 2021-го. Мужчина ехал в Польшу на работу.

— У меня был билет из Минска до Варшавы, автобус следовал через Брест. Около пяти-шести вечера мы остановились на границе. Это был период ковида, и через границу просто так не пускали. Просили рабочий контракт. Я показал, он был на польском, — описывает ситуацию собеседник. — Сотрудница Погранкомитета попросила перевод документа на русский или белорусский. У меня его с собой не оказалось.

Олега сняли с автобуса. Это был вечер пятницы. Он вызвал такси и попросил отвезти в Брест, в ближайшую гостиницу.

— В гостинице находилось бюро переводов, но нужно было дождаться утра, чтобы туда обратиться. Я заночевал в отеле. Номер, помню, как сейчас, стоил 46 рублей, — рассказывает собеседник. — На утро в бюро помочь мне отказались. На контракте не стояло печати, а только электронная подпись. Специалисты ответили, что с таким не работают. Мне подсказали контакты женщины-переводчицы, а также нотариуса. Все это затягивалось, и мы с коллегами решили, что они сами переведут мой контракт на русский и пришлют его в дополнение к польскому.

Так и сделали. Процесс ускорился, и в субботу около трех дня в Бресте на вокзале Олег сел в автобус до Варшавы. Перевозчик был Минсктранс.

— Место попало в середине салона. На соседнем кресле сидела девушка, — вводит в курс дела собеседник. — «Здравствуйте, — начал беседу я. — Мне выпало ехать с вами». Я быстро нахожу общий язык с людьми, поэтому вскоре уже рассказывал ей, что попробую второй раз штурмовать границу. Она поинтересовалась, что случилось. Я описал ситуацию с переводом. Она удивилась: «Так бывает?», и рассказала, что едет в Польшу учиться.

Автобус быстро подъехал к границе. В очереди к окошку на проверку документов студентка стояла впереди Олега.

— В какой-то момент, когда она общалась с пограничницей, я заметил, что она изменилась в лице. Понял, произошло что-то, что ее расстроило. А потом, вижу, она отходит в сторону, где прошлым днем стоял и я, — вспоминает собеседник. — У меня же в этот раз с документами все оказалось в порядке.

После проверки Олег подошел к новой знакомой. Она плакала. Оказалось, ей тоже нужен перевод на русский или белорусский документов, который бы подтверждал, что она едет на занятия. Его не было.

— Она рассказала, что в Минске родители посадили ее на автобус, а в Варшаве ее должны были встретить родственники, — говорит Олег. — Я дал ей номер такси, на котором ехал за день до этого, телефоны переводчицы и нотариуса и рассказал про гостиницу, где останавливался. Спросил, нужны ли ей деньги, она отказалась.

На прощанье мужчина написал на листике свой номер телефона и дал студентке. Просил, чтобы она рассказала ему, как решится ее ситуация. Девушка на связь так и не вышла.

— Мне кажется, этот листик затерялся, — предполагает собеседник, почему незнакомка ему не написала. — В тот день шел дождь, у нее было два чемодана, два рюкзака, пакеты. Помню, как мы уезжали, а она в слезах оставалась со всеми этими вещами.

О попутчице Олег знает мало: рост примерно метр семьдесят, волосы русые длинные. Одета была во флисовый спортивный костюм. Ее имя, как и университет, он спросить не успел. Запомнил только, что в 2021-м она только поступила.

Сам Олег из Польши уехал в Испанию. Здесь живет семья, в которой он ребенком гостил каждое лето по чернобыльской программе.

— Я был бы очень рад узнать, как эта девушка, услышать, что у нее все хорошо, — объясняет мужчина, почему решил найти попутчицу. — По дороге мы договорились, что в Варшаве сходим погулять. Она была не против, потому что в городе никого не знала. Но пока мы так никуда и не попали.

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