Армия РФ начинает разваливаться изнутри: названы три фактора 18.12.2022, 13:42

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Российские захватчики поражают своей некомпетентностью.

Боеспособность оккупационной российской армии сейчас зависит от ряда факторов. В частности, по способности РФ вести войну сильно бьет нехватка боеприпасов. Частично страна-агрессор пытается получить их от Ирана и Северной Кореи.

Кроме этого, российские оккупанты уже начинают осознавать, какие огромные потери у их войска, и понимать бессмысленность этой войны. Об этом сказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью «Голосу Америки».

Экс-глава ЦРУ назвал три фактора, от которых будет зависеть судьба российского войска:

сможет ли Россия получить дополнительные беспилотники от Ирана;

сможет ли получить дополнительные ракеты и боеприпасы из Ирана или Северной Кореи;

как быстро российские оккупанты осознают размеры потерь своего войска и бессмысленность войны, развязанной диктатором РФ Путиным.

При неблагоприятных для РФ обстоятельствах армия России начнет разваливаться изнутри, говорит Петреус.

Также экс-глава ЦРУ отметил, что российские захватчики поражают своей некомпетентностью. Он подчеркнул, что они даже нормально не подготовились перед вторжением в Украину.

«Они (россияне – ред.) показали очень серьезное отсутствие логистической структуры, способностей и возможностей. Ужасное состояние их коммуникаций, которые являются высокочастотными, не зашифрованными и одноканаловыми. Любой, у кого есть полицейский сканер, может найти и заглушить их разговоры или записать», – отмечает генерал.

Он добавил, что на способность оккупантов продолжать воевать влияют также погодные условия.

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