«Фамилия на М?»: Зеленский высмеял истерику россиян из-за систем Patriot 3 18.12.2022, 13:52

7,724

Это говорит алкоголь в организме.

Президент Украины Владимир Зеленский высмеял угрозы отдельных российских «политиков» из-за возможной передачи украинской армии ПВО Patriot.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

«Угрозы от некоторых их официальных лиц относительно наличия Patriot на нашей земле, они смешны. Я считаю, это говорит алкоголь в организме некоторых этих официальных лиц, которые очень часто не трезвыми что-то формулируют и кому-то угрожают», - заявил президент.

Отвечая на вопрос, не идет ли речь именно о том, чья фамилия начинается на «М» (вероятно, Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности России), президент иронично ответил: «Возможно. Я думаю, что он уже давно ни на что не начинается, он уже давно закончился».

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов назвал заявления заместителя председателя Совета Безопасности России «надписями в нужниках» и призвал прекратить его цитировать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».