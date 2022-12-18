«Фамилия на М?»: Зеленский высмеял истерику россиян из-за систем Patriot

«Фамилия на М?»: Зеленский высмеял истерику россиян из-за систем Patriot3
- 18.12.2022, 13:52
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Это говорит алкоголь в организме.
Президент Украины Владимир Зеленский высмеял угрозы отдельных российских «политиков» из-за возможной передачи украинской армии ПВО Patriot.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.
«Угрозы от некоторых их официальных лиц относительно наличия Patriot на нашей земле, они смешны. Я считаю, это говорит алкоголь в организме некоторых этих официальных лиц, которые очень часто не трезвыми что-то формулируют и кому-то угрожают», - заявил президент.
Отвечая на вопрос, не идет ли речь именно о том, чья фамилия начинается на «М» (вероятно, Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности России), президент иронично ответил: «Возможно. Я думаю, что он уже давно ни на что не начинается, он уже давно закончился».
В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов назвал заявления заместителя председателя Совета Безопасности России «надписями в нужниках» и призвал прекратить его цитировать.